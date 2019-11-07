В Сочи избитого за аниме школьника переведут на семейное обучение

В Сочи мальчика, которого избили на уроке физкультуры за критику аниме, переведут на семейное обучение

Об этом 7 ноября порталу Юга.ру сообщила мать ребенка. Она рассказала, что в сочинской школе № 13, где обучается ее сын, триместровая система.

«Сын будет переведен на семейное обучение со второго триместра», — уточнила женщина.

На вопрос корреспондента о самочувствии мальчика она ответила, что сейчас он проходит обследования.

«Состояние средней тяжести. Диагнозы пока не установлены», — отметила мать четвероклассника.

Напомним, в конце октября ученики 4 «В» класса сочинской школы № 13 избили одноклассника на уроке физкультуры за критику аниме. Видео инцидента в сеть выложила мать пострадавшего ребенка, чтобы придать случай огласке. Администрация школы провела служебное расследование, учителя физкультуры уволили.