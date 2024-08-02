В Краснодаре 2 августа отключат свет и воду: публикуем график и список улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Дежурно-диспетчерская служба Краснодара поделилась списком адресов, где 2 августа планово отключат электричество и водоснабжение

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 2 августа ограничат подачу электричества. Света не будет с 09:00 до 17:00 по улицам:

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  • Школьная;
  • Пустовойта;
  • Богучарская;
  • Благодарная.

С 9:00 до 12:00:

  • Крупской;
  • Космонавтов;
  • Крайняя;
  • Почтовая;
  • Куренная;
  • Старокорсунская;
  • Крылатая;
  • Фадеева.

Также 2 августа с 12:00 до 14:00 отключат воду в поселке Пашковский по улицам:

  • Урожайная;
  • Крупской;
  • проезд Крупский;
  • Волгоградская;
  • Комсомольская;
  • Демченко;
  • Крайняя;
  • проезд Мира;
  • Мира;
  • Ярославского;
  • Полевая;
  • Криничная;
  • Серегина;
  • Репинская;
  • 2-я Полевая;
  • Изумрудная;
  • проезд Изумрудный;
  • Лысенко;
  • Джубгинская;
  • Лаврова;
  • проезд Лаврова;
  • Юго-Восточная;
  • Горячеключевская;
  • Бородинская;
  • Гоголя.

А с 9:00 до 15:30 снизят давление водоснабжения на улице Коммунаров, 290, 292, 294, 296, 298, 235.

Напомним, что в Краснодаре 2 августа не будут работать фонтаны.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска ограничат уличную иллюминацию и подсветку фонтанов.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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