В Краснодаре 2 августа отключат свет и воду: публикуем график и список улиц
Дежурно-диспетчерская служба Краснодара поделилась списком адресов, где 2 августа планово отключат электричество и водоснабжение
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 2 августа ограничат подачу электричества. Света не будет с 09:00 до 17:00 по улицам:
- Школьная;
- Пустовойта;
- Богучарская;
- Благодарная.
С 9:00 до 12:00:
- Крупской;
- Космонавтов;
- Крайняя;
- Почтовая;
- Куренная;
- Старокорсунская;
- Крылатая;
- Фадеева.
Также 2 августа с 12:00 до 14:00 отключат воду в поселке Пашковский по улицам:
- Урожайная;
- Крупской;
- проезд Крупский;
- Волгоградская;
- Комсомольская;
- Демченко;
- Крайняя;
- проезд Мира;
- Мира;
- Ярославского;
- Полевая;
- Криничная;
- Серегина;
- Репинская;
- 2-я Полевая;
- Изумрудная;
- проезд Изумрудный;
- Лысенко;
- Джубгинская;
- Лаврова;
- проезд Лаврова;
- Юго-Восточная;
- Горячеключевская;
- Бородинская;
- Гоголя.
А с 9:00 до 15:30 снизят давление водоснабжения на улице Коммунаров, 290, 292, 294, 296, 298, 235.
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