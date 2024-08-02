В Краснодаре 2 августа отключат свет и воду: публикуем график и список улиц

Дежурно-диспетчерская служба Краснодара поделилась списком адресов, где 2 августа планово отключат электричество и водоснабжение

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 2 августа ограничат подачу электричества. Света не будет с 09:00 до 17:00 по улицам:

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Школьная;

Пустовойта;

Богучарская;

Благодарная. С 9:00 до 12:00: Крупской;

Космонавтов;

Крайняя;

Почтовая;

Куренная;

Старокорсунская;

Крылатая;

Фадеева. Также 2 августа с 12:00 до 14:00 отключат воду в поселке Пашковский по улицам: Урожайная;

Крупской;

проезд Крупский;

Волгоградская;

Комсомольская;

Демченко;

Крайняя;

проезд Мира;

Мира;

Ярославского;

Полевая;

Криничная;

Серегина;

Репинская;

2-я Полевая;

Изумрудная;

проезд Изумрудный;

Лысенко;

Джубгинская;

Лаврова;

проезд Лаврова;

Юго-Восточная;

Горячеключевская;

Бородинская;

Гоголя. А с 9:00 до 15:30 снизят давление водоснабжения на улице Коммунаров, 290, 292, 294, 296, 298, 235.