В Краснодаре 30 июля отключения электричества коснутся более 200 адресов: где не будет света?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 июля в Краснодаре снова планово отключат свет. Без электроэнергии останутся жители центра города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Черемушки и других

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 30 июля не будет света. В период с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

Жара и небольшие дожди:

  • Рождественская набережная, 43;
  • пр. Кошевого, 90–165;
  • Затонная, 19–27;
  • Оранжерейная, 39;
  • Власова, 242–248, 263–269;
  • Тургенева, 39–71;
  • пр. Тургенева, 10–21, 30–45;
  • Артиллерийская, 287;
  • Красных Партизан, 232, 521, 525, 535, 541, 541/1, 543;
  • Аэродромная, 13–32: 57–75, 63;
  • Гаврилова, 1–27;
  • Одесская, 8, 10;
  • пр. Ключевской, 54–56;
  • 1-й пр. Пластунский, 47;
  • Селезнева, 168–176;
  • Сормовская, 1;
  • Бершанской, 349б, 359;
  • пр. Аэропортовский, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 1/б, 7, 9;
  • Норковая, 1;
  • Уральская, 180/2, 182, 184, 184/2, 186, 186/3, 186/4, 188, 190;
  • Весенняя, 1–31;
  • Дачная, 33б, 101, 97–111, 306–346;
  • 1 Мая, 67–90;
  • пер. Калининский, 3–47, 8–56;
  • пер. Звездный, 27;
  • Степная, 41–45, 47–51, 50–54, 56, 62;
  • пр. 9 января, 13–34;
  • пр. Ковтюха, 1–12;
  • 9 января, 62–125;
  • пр. Пионерский, 24–41, 53–63;
  • Осипенко, 50–95;
  • Пионерская, 37–77, 79, 79/2, 81;
  • Ковтюха, 101, 107–121, 138–168, 226;
  • Лесная, 21–23, 31;
  • Майкопская, 22–36, 35–55;
  • пр. 1-я Линия, 90;
  • 1-я Линия ПРК, 86–152;
  • 2-я Линия ПРК, 1;
  • Вишняковой, 5/2, 22–58;
  • Адыгейская Набережная, 79–128;
  • Черноморская, 2–4;
  • Красноармейская, 11–17;
  • Комсомольская, 52–64;
  • Айвазовского, 94;
  • Бургасская, 11, 13;
  • Димитрова, 144;
  • Базовская, 3б, 4, 19, 19/7;
  • Суворова, 107;
  • Гоголя, 118–150, 150/1;
  • Ленина, 91;
  • Салтыкова-Щедрина, 26–28;
  • Герцена, 267, 267/1;
  • Интернациональная, 66, 66а (станица Старокорсунская).

Напомним, что в Краснодаре 2 августа не будут работать фонтаны.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска ограничат уличную иллюминацию и подсветку фонтанов.

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