В Краснодаре 30 июля отключения электричества коснутся более 200 адресов: где не будет света?
30 июля в Краснодаре снова планово отключат свет. Без электроэнергии останутся жители центра города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Черемушки и других
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 30 июля не будет света. В период с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
Жара и небольшие дожди:
- Рождественская набережная, 43;
- пр. Кошевого, 90–165;
- Затонная, 19–27;
- Оранжерейная, 39;
- Власова, 242–248, 263–269;
- Тургенева, 39–71;
- пр. Тургенева, 10–21, 30–45;
- Артиллерийская, 287;
- Красных Партизан, 232, 521, 525, 535, 541, 541/1, 543;
- Аэродромная, 13–32: 57–75, 63;
- Гаврилова, 1–27;
- Одесская, 8, 10;
- пр. Ключевской, 54–56;
- 1-й пр. Пластунский, 47;
- Селезнева, 168–176;
- Сормовская, 1;
- Бершанской, 349б, 359;
- пр. Аэропортовский, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 1/б, 7, 9;
- Норковая, 1;
- Уральская, 180/2, 182, 184, 184/2, 186, 186/3, 186/4, 188, 190;
- Весенняя, 1–31;
- Дачная, 33б, 101, 97–111, 306–346;
- 1 Мая, 67–90;
- пер. Калининский, 3–47, 8–56;
- пер. Звездный, 27;
- Степная, 41–45, 47–51, 50–54, 56, 62;
- пр. 9 января, 13–34;
- пр. Ковтюха, 1–12;
- 9 января, 62–125;
- пр. Пионерский, 24–41, 53–63;
- Осипенко, 50–95;
- Пионерская, 37–77, 79, 79/2, 81;
- Ковтюха, 101, 107–121, 138–168, 226;
- Лесная, 21–23, 31;
- Майкопская, 22–36, 35–55;
- пр. 1-я Линия, 90;
- 1-я Линия ПРК, 86–152;
- 2-я Линия ПРК, 1;
- Вишняковой, 5/2, 22–58;
- Адыгейская Набережная, 79–128;
- Черноморская, 2–4;
- Красноармейская, 11–17;
- Комсомольская, 52–64;
- Айвазовского, 94;
- Бургасская, 11, 13;
- Димитрова, 144;
- Базовская, 3б, 4, 19, 19/7;
- Суворова, 107;
- Гоголя, 118–150, 150/1;
- Ленина, 91;
- Салтыкова-Щедрина, 26–28;
- Герцена, 267, 267/1;
- Интернациональная, 66, 66а (станица Старокорсунская).