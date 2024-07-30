В Краснодаре 30 июля отключения электричества коснутся более 200 адресов: где не будет света?

30 июля в Краснодаре снова планово отключат свет. Без электроэнергии останутся жители центра города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Черемушки и других

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 30 июля не будет света. В период с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

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Рождественская набережная, 43;

пр. Кошевого, 90–165;

Затонная, 19–27;

Оранжерейная, 39;

Власова, 242–248, 263–269;

Тургенева, 39–71;

пр. Тургенева, 10–21, 30–45;

Артиллерийская, 287;

Красных Партизан, 232, 521, 525, 535, 541, 541/1, 543;

Аэродромная, 13–32: 57–75, 63;

Гаврилова, 1–27;

Одесская, 8, 10;

пр. Ключевской, 54–56;

1-й пр. Пластунский, 47;

Селезнева, 168–176;

Сормовская, 1;

Бершанской, 349б, 359;

пр. Аэропортовский, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 1/б, 7, 9;

Норковая, 1;

Уральская, 180/2, 182, 184, 184/2, 186, 186/3, 186/4, 188, 190;

Весенняя, 1–31;

Дачная, 33б, 101, 97–111, 306–346;

1 Мая, 67–90;

пер. Калининский, 3–47, 8–56;

пер. Звездный, 27;

Степная, 41–45, 47–51, 50–54, 56, 62;

пр. 9 января, 13–34;

пр. Ковтюха, 1–12;

9 января, 62–125;

пр. Пионерский, 24–41, 53–63;

Осипенко, 50–95;

Пионерская, 37–77, 79, 79/2, 81;

Ковтюха, 101, 107–121, 138–168, 226;

Лесная, 21–23, 31;

Майкопская, 22–36, 35–55;

пр. 1-я Линия, 90;

1-я Линия ПРК, 86–152;

2-я Линия ПРК, 1;

Вишняковой, 5/2, 22–58;

Адыгейская Набережная, 79–128;

Черноморская, 2–4;

Красноармейская, 11–17;

Комсомольская, 52–64;

Айвазовского, 94;

Бургасская, 11, 13;

Димитрова, 144;

Базовская, 3б, 4, 19, 19/7;

Суворова, 107;

Гоголя, 118–150, 150/1;

Ленина, 91;

Салтыкова-Щедрина, 26–28;

Герцена, 267, 267/1;

Интернациональная, 66, 66а (станица Старокорсунская).