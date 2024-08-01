Краснодарский театр Veritas покажет спектакль «Фауст»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/theatre_veritas
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/theatre_veritas

В Краснодаре покажут пластический спектакль по произведению Гете. Роль Мефистофеля в постановке исполнила девушка (18+)

Частный театр Veritas анонсировал на 4 августа пластический спектакль «Фауст». Режиссер постановки Александр Савченко решил, что роль Мефистофеля исполнит девушка.

«В метафизическом смысле» Мефистофель — женщина, потому что человеческая энергия «хочу» имеет женское начало, я в этом убежден. Все, что не отвечает за жаление, за удовлетворение — это женское начало», — отметил режиссер.

О духах, оборотнях и ёкаях:

Это история о поиске смысла жизни и борьбе добра и зла. Ученый Фауст жаждет знаний и постоянно пытается найти истину. И ради этого даже заключает пари с дьяволом и продает свою душу. Взамен он получит ответы на все вопросы, но принесет ли ему это удовлетворение в конце жизни?

«История «дорвавшегося» человека, который в попытках утолить голод по чувственной и эмоциональной части мира, забрёл очень глубоко и до сих пор бродит в самых тёмных и потаенных уголках сознания каждого из нас», — говорится на сайте театра.

Спектакль пройдет в театре Veritas по адресу: улица Красноармейская, 64/1. Начало в 19:00. Подробности можно узнать на сайте театре.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон.

Афиша Искусство Краснодар Театры

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Краснодарский театр Veritas покажет спектакль «Фауст»
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