Краснодарский театр Veritas покажет спектакль «Фауст»

«В метафизическом смысле» Мефистофель — женщина, потому что человеческая энергия «хочу» имеет женское начало, я в этом убежден. Все, что не отвечает за жаление, за удовлетворение — это женское начало», — отметил режиссер.

Это история о поиске смысла жизни и борьбе добра и зла. Ученый Фауст жаждет знаний и постоянно пытается найти истину. И ради этого даже заключает пари с дьяволом и продает свою душу. Взамен он получит ответы на все вопросы, но принесет ли ему это удовлетворение в конце жизни?

«История «дорвавшегося» человека, который в попытках утолить голод по чувственной и эмоциональной части мира, забрёл очень глубоко и до сих пор бродит в самых тёмных и потаенных уголках сознания каждого из нас», — говорится на сайте театра.

Спектакль пройдет в театре Veritas по адресу: улица Красноармейская, 64/1. Начало в 19:00. Подробности можно узнать на сайте театре.