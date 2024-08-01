В Краснодаре 1 августа без света останутся более 100 адресов: публикуем спискок
Август в Краснодаре начался с плановых отключений электричества. Рассказываем, где сегодня не будет света
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» поделились списком адресов, где в Краснодаре 1 августа не будет света. С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Селезнева, 126;
- Стасова, 171;
- Школьная, 15/5;
- Пустовойта, 3, 6, 8/1;
- Благодарная, 1;
- Щорса, 50, 50/1, 50/3;
- Ипподромная, 10/1, 10/3;
- Передовая, 41-73, 60-78;
- 1-й пр. Щорса, 2-10;
- 2-й пр. Щорса, 1-21, 2-14;
- Виноградная, 19-43, 22-34;
- Березовая, 1-15, 6-22,19-23, 24-30;
- Ольховая, 2-18,13-19, 22;
- Платановая, 1-7;
- Норковая, 11-17;
- Сосновая, 8-22,7-21;
- Милютинская, 35;
- Школьная, 15/5;
- Пустовойта, 3, 6, 8/1;
- Благодарная, 1;
- пр. 9 января, 35-47, 38-48;
- Пионерская, 68-86, 83-103;
- Ким, 136, 140-156, 141;
- Коммунаров, 57-59, 63-71, 76-90;
- Красноармейская, 48, 52, 60;
- Гоголя, 73-81, 76-78, 80;
- Гимназическая, 36, 36/2, 38-42, 50, 79;
- Красная, 56.
В период с 9:00 до 18:00:
- 1 линия ПРК, 134;
- Павлова 18-40,7-25;
- Адыгейская Набережная, 121-151;
- Черноморская, 3-29, 8-50;
- 1-й пр. Черноморский, 1-21, 2-22;
- 2-й пр. Черноморский, 1-11, 2-18;
- Ковтюха, 4-6;
- Ким, 39-59,36-50.
С 13:00 до 17:00:
- Кирпичная, 10, 14, 12/1, 12/9;
- Калинина, 36-56, 56/1, 58/1;
- Черепичная, 24, 27-33, 37-43, 26-40, 40/1.
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