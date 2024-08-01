В Краснодаре 1 августа без света останутся более 100 адресов: публикуем спискок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Август в Краснодаре начался с плановых отключений электричества. Рассказываем, где сегодня не будет света

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» поделились списком адресов, где в Краснодаре 1 августа не будет света. С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

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  • Селезнева, 126;
  • Стасова, 171;
  • Школьная, 15/5;
  • Пустовойта, 3, 6, 8/1;
  • Благодарная, 1;
  • Щорса, 50, 50/1, 50/3;
  • Ипподромная, 10/1, 10/3;
  • Передовая, 41-73, 60-78;
  • 1-й пр. Щорса, 2-10;
  • 2-й пр. Щорса, 1-21, 2-14;
  • Виноградная, 19-43, 22-34;
  • Березовая, 1-15, 6-22,19-23, 24-30;
  • Ольховая, 2-18,13-19, 22;
  • Платановая, 1-7;
  • Норковая, 11-17;
  • Сосновая, 8-22,7-21;
  • Милютинская, 35;
  • Школьная, 15/5;
  • Пустовойта, 3, 6, 8/1;
  • Благодарная, 1;
  • пр. 9 января, 35-47, 38-48;
  • Пионерская, 68-86, 83-103;
  • Ким, 136, 140-156, 141;
  • Коммунаров, 57-59, 63-71, 76-90;
  • Красноармейская, 48, 52, 60;
  • Гоголя, 73-81, 76-78, 80;
  • Гимназическая, 36, 36/2, 38-42, 50, 79;
  • Красная, 56.

В период с 9:00 до 18:00:

  • 1 линия ПРК, 134;
  • Павлова 18-40,7-25;
  • Адыгейская Набережная, 121-151;
  • Черноморская, 3-29, 8-50;
  • 1-й пр. Черноморский, 1-21, 2-22;
  • 2-й пр. Черноморский, 1-11, 2-18;
  • Ковтюха, 4-6;
  • Ким, 39-59,36-50.

С 13:00 до 17:00:

  • Кирпичная, 10, 14, 12/1, 12/9;
  • Калинина, 36-56, 56/1, 58/1;
  • Черепичная, 24, 27-33, 37-43, 26-40, 40/1.

Как писали Юга.ру, 31 июля большая часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии. Задерживались два туристических поезда из Сочи и Туапсе.

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