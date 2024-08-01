В Краснодаре 1 августа без света останутся более 100 адресов: публикуем спискок

Август в Краснодаре начался с плановых отключений электричества. Рассказываем, где сегодня не будет света

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» поделились списком адресов, где в Краснодаре 1 августа не будет света. С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

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Селезнева, 126;

Стасова, 171;

Школьная, 15/5;

Пустовойта, 3, 6, 8/1;

Благодарная, 1;

Щорса, 50, 50/1, 50/3;

Ипподромная, 10/1, 10/3;

Передовая, 41-73, 60-78;

1-й пр. Щорса, 2-10;

2-й пр. Щорса, 1-21, 2-14;

Виноградная, 19-43, 22-34;

Березовая, 1-15, 6-22,19-23, 24-30;

Ольховая, 2-18,13-19, 22;

Платановая, 1-7;

Норковая, 11-17;

Сосновая, 8-22,7-21;

Милютинская, 35;

Школьная, 15/5;

Пустовойта, 3, 6, 8/1;

Благодарная, 1;

пр. 9 января, 35-47, 38-48;

Пионерская, 68-86, 83-103;

Ким, 136, 140-156, 141;

Коммунаров, 57-59, 63-71, 76-90;

Красноармейская, 48, 52, 60;

Гоголя, 73-81, 76-78, 80;

Гимназическая, 36, 36/2, 38-42, 50, 79;

Красная, 56. В период с 9:00 до 18:00: 1 линия ПРК, 134;

Павлова 18-40,7-25;

Адыгейская Набережная, 121-151;

Черноморская, 3-29, 8-50;

1-й пр. Черноморский, 1-21, 2-22;

2-й пр. Черноморский, 1-11, 2-18;

Ковтюха, 4-6;

Ким, 39-59,36-50. С 13:00 до 17:00: Кирпичная, 10, 14, 12/1, 12/9;

Калинина, 36-56, 56/1, 58/1;

Черепичная, 24, 27-33, 37-43, 26-40, 40/1.