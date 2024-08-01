«Сапы и лапы». В Краснодаре пройдет заплыв на сапбордах с собаками

Заплыв на сапах с собаками пройдет по реке Кубань в парке «Солнечный остров» (12+)

Организатор образовательного проекта «Зарядка» Елена Тиминова сообщила Юга.ру о фестивале «Сапы и лапы». Желающие соберутся 4 августа в парке «Солнечный остров» и будут кататься на сапбордах вместе со своими питомцами. На маршруте участников будет сопровождать профессиональный инструктор.

Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными: Легко ли найти dog-friendly отель?

Елена сообщает, что записаться на прогулку можно и без собаки — одному или с ребенком. Также гостей и их питомцев ждут конкурсы, угощения и подарки.



Сбор участников по адресу: улица Трамвайная 2в/5, начало в 17:00. Требуется предварительная запись.