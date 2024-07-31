В Краснодаре 31 июля снова планово отключат свет и воду: публикуем список адресов
31 июля в Краснодаре продолжатся отключения электричества и воды, необходимые для плановых ремонтных работ
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 31 июля не будет электричества. В период с 09:00 до 17:00 свет отключат на улицах:
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- Ярославской, 53, 70, 78/2, 78/4, 87;
- Кирова, 263–269;
- Фадеева, 313–327;
- Пролетарской, 30–42;
- Бершанской, 235, 308;
- Ярославского, 53–97;
- Почтовое отделение, 73;
- Карасунской, 81;
- Красной, 67, 72;
- Красноармейской, 53, 55/1, 64.
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» поделился другими списком адресов. По данным дежурно-диспетчерской службы, 31 июля отключения электроэнергии коснутся улиц:
- Ярославской;
- Кирова;
- Бершанской;
- Красной;
- Красноармейской;
- Рождественской набережной;
- пр. Чекистов;
- пр. Кошевого;
- пр. Индустриального;
- Минской;
- Ростовское шоссе;
- Славянской;
- Московской;
- Стасова;
- Ставропольской;
- Суворова;
- Базовской.
Также 31 июля с 09:00 до 17:00 свет отключат в станице Старокорсунской по улицам:
- Интернациональная;
- Северная;
- Мира;
- Базарная;
- Колхозная;
- Чонгарская;
- переулок Олимпийский;
- Степная;
- Чапаева;
- Корсунская.
Воды 31 июля в период с 10:00 до 12:00 не будет по адресам:
- улица Южная, 26, 28;
- улица Индустриальная, 16, 18, 20, 22, 24.
А 31 июля с 23:00 до 6:00 1 августа по адресам:
- улица 40 лет Победы, 63, 65, 67, 69, 74, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10;
- улица Российская, 94;
- улица 1 Мая, 91, 91А, 97, 99, 99/1, 184, 184/1, 186;
- улица Весенняя, 19, 25, 99
- улица Российская, 94.
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