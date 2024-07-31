В Краснодаре 31 июля снова планово отключат свет и воду: публикуем список адресов

31 июля в Краснодаре продолжатся отключения электричества и воды, необходимые для плановых ремонтных работ

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 31 июля не будет электричества. В период с 09:00 до 17:00 свет отключат на улицах:

Ярославской, 53, 70, 78/2, 78/4, 87;

Кирова, 263–269;

Фадеева, 313–327;

Пролетарской, 30–42;

Бершанской, 235, 308;

Ярославского, 53–97;

Почтовое отделение, 73;

Карасунской, 81;

Красной, 67, 72;

Красноармейской, 53, 55/1, 64.

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» поделился другими списком адресов. По данным дежурно-диспетчерской службы, 31 июля отключения электроэнергии коснутся улиц:

Ярославской;

Кирова;

Бершанской;

Красной;

Красноармейской;

Рождественской набережной;

пр. Чекистов;

пр. Кошевого;

пр. Индустриального;

Минской;

Ростовское шоссе;

Славянской;

Московской;

Стасова;

Ставропольской;

Суворова;

Базовской.

Также 31 июля с 09:00 до 17:00 свет отключат в станице Старокорсунской по улицам:

Интернациональная;

Северная;

Мира;

Базарная;

Колхозная;

Чонгарская;

переулок Олимпийский;

Степная;

Чапаева;

Корсунская.

Воды 31 июля в период с 10:00 до 12:00 не будет по адресам:

улица Южная, 26, 28;

улица Индустриальная, 16, 18, 20, 22, 24.

А 31 июля с 23:00 до 6:00 1 августа по адресам: