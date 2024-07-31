В Краснодаре 31 июля снова планово отключат свет и воду: публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

31 июля в Краснодаре продолжатся отключения электричества и воды, необходимые для плановых ремонтных работ

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 31 июля не будет электричества. В период с 09:00 до 17:00 свет отключат на улицах:

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  • Ярославской, 53, 70, 78/2, 78/4, 87;
  • Кирова, 263–269;
  • Фадеева, 313–327;
  • Пролетарской, 30–42;
  • Бершанской, 235, 308;
  • Ярославского, 53–97;
  • Почтовое отделение, 73;
  • Карасунской, 81;
  • Красной, 67, 72;
  • Красноармейской, 53, 55/1, 64.

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» поделился другими списком адресов. По данным дежурно-диспетчерской службы, 31 июля отключения электроэнергии коснутся улиц:

  • Ярославской;
  • Кирова;
  • Бершанской;
  • Красной;
  • Красноармейской;
  • Рождественской набережной;
  • пр. Чекистов;
  • пр. Кошевого;
  • пр. Индустриального;
  • Минской;
  • Ростовское шоссе;
  • Славянской;
  • Московской;
  • Стасова;
  • Ставропольской;
  • Суворова;
  • Базовской.

Также 31 июля с 09:00 до 17:00 свет отключат в станице Старокорсунской по улицам:

  • Интернациональная;
  • Северная;
  • Мира; 
  • Базарная;
  • Колхозная;
  • Чонгарская;
  • переулок Олимпийский;
  • Степная;
  • Чапаева;
  • Корсунская.

Воды 31 июля в период с 10:00 до 12:00 не будет по адресам:

  • улица Южная, 26, 28;
  • улица Индустриальная, 16, 18, 20, 22, 24.

А 31 июля с 23:00 до 6:00 1 августа по адресам:

  • улица 40 лет Победы, 63, 65, 67, 69, 74, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10;
  • улица Российская, 94;
  • улица 1 Мая, 91, 91А, 97, 99, 99/1, 184, 184/1, 186;
  • улица Весенняя, 19, 25, 99
  • улица Российская, 94.

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