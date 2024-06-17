В Абхазию с детьми: топ-5 лучших курортов для пляжного отдыха в 2024 году

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Абхазия, Вся Россия

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  • © Фотография пользователя freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография пользователя freepik с сайта ru.freepik.com

Пять лучших мест для пляжного отдыха в Абхазии с детьми летом 2024 года

Сегодня одними из самых посещаемых россиянами курортов Абхазии остаются Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум и Лидзава. Вот какие особенности отдыха с детьми есть на каждом из них.

1. Гагра

Признанный лидер среди курортных мест в Абхазии, пользующийся неизменной популярностью для семейного отдыха. Для путешествия с маленькими детьми можно выбрать тихую и спокойную Старую Гагру с широкими полудикими пляжами. А для семей со взрослыми детьми подойдет Новая Гагра с галечно-песчаными пляжами и аквапарком.

Для размещения семей с детьми в Гагре много пансионатов, отелей, гостевых домов с полноценным питанием. А те, кто не доверяет общепиту, могут остановиться в частном секторе и готовить самостоятельно. 

2. Пицунда

Пляжи в Пицунде очень чистые с прозрачной водой и без водорослей. Берег покрыт мельчайшей галькой, по которой удобно ходить босиком.

На первой линии от моря расположены отели и пансионаты для семейного отдыха с детским меню. На городском рынке в центре Пицунды всегда можно купить свежие фрукты и овощи, мясные, рыбные и молочные продукты.

  • © Фотография пользователя freepic.diller с сайта ru.freepik.com
    © Фотография пользователя freepic.diller с сайта ru.freepik.com

3. Новый Афон

Курорт, утопающий в олеандрах, пальмах, магнолиях и кипарисах. Во время путешествия можно посетить православные святыни и отдохнуть на песчано-галечных пляжах с безопасным для малышей пологим входом в воду. Горы защищают от холодных ветров, морской бриз несет приятную прохладу даже в самую жару. Это комфортное место для детей.

4. Сухум

Сухум в топе у семейных туристов благодаря достойной отельной базе, обилию магазинов, ресторанов и хорошим пляжам. Среди последних особенно популярны Центральный (галечный) пляж и так называемый «Синопский» — с мягким песком.

На набережных Сухума для детей работают аттракционы, бассейны с подогревом и современные детские площадки. А экскурсия в сухумский обезьяний питомник всегда вызывает восторг.

  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

5. Лидзава (Лдзаа)

Максимально комфортное место для семейного отдыха в Абхазии. Гостеприимный поселок предлагает жилье разного уровня на выбор — от частных домов до роскошных апартаментов. Пляжи здесь мелкогалечные, местами с эффектным золотистым песком.

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Еще один плюс отдыха в Абхазии — удобный трансфер, простота пересечения границы и доступные цены, как на проживание, так и на питание. На границе достаточно лишь предъявить российский или заграничный паспорт и свидетельство о рождении ребенка со штампом о российском гражданстве. Никаких других документов на контрольном пограничном пункте не требуется. 

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