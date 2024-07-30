Двое абитуриентов из Краснодара поступили в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС — объявили результаты ежегодного образовательного проекта «Поколение М». Из сотен претендентов на поступление в главный театральный вуз страны успешно прошли все испытания двое кубанских абитуриентов — Матвей Гришин и Милана Еремеенко.

Преподаватели театрального вуза отметили их еще в первом туре отборочных онлайн-консультаций. Ребята получили рекомендации педагогов без дополнительных поездок в Москву и применили их для прохождения следующих туров. Матвея и Милану зачислили на актерский факультет ГИТИСа в мастерские Шейнина и Якушкиной.

Для Миланы это не первая попытка поступления в ГИТИС. Матвей смог завоевать доверие приемной комиссии с первого раза. Ребята отмечают, что поехали бы на первый тур в Москву в любом случае, но возможность сделать это заочно сильно сэкономили время, силы и средства их семьям.