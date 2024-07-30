Двое абитуриентов из Краснодара поступили в ГИТИС
Двое краснодарских абитуриентов поступили в ГИТИС после онлайн-консультаций в цифровом образовательном проекте
Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС — объявили результаты ежегодного образовательного проекта «Поколение М». Из сотен претендентов на поступление в главный театральный вуз страны успешно прошли все испытания двое кубанских абитуриентов — Матвей Гришин и Милана Еремеенко.
Преподаватели театрального вуза отметили их еще в первом туре отборочных онлайн-консультаций. Ребята получили рекомендации педагогов без дополнительных поездок в Москву и применили их для прохождения следующих туров. Матвея и Милану зачислили на актерский факультет ГИТИСа в мастерские Шейнина и Якушкиной.
Для Миланы это не первая попытка поступления в ГИТИС. Матвей смог завоевать доверие приемной комиссии с первого раза. Ребята отмечают, что поехали бы на первый тур в Москву в любом случае, но возможность сделать это заочно сильно сэкономили время, силы и средства их семьям.
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За три года проведения офлайн- и онлайн-прослушиваний на Кубани около тысячи выпускников смогли показать свое мастерство преподавателям ГИТИСа. Всего через проект «Поколение М» в театральные вузы страны поступили 10 кубанских абитуриентов.
«Проект «Поколение М» в своей подготовительной работе умеет сориентировать действительно талантливых ребят, а не собрать всех подряд, всех, кому не лень. Мы видим, что в этом проекте конкурс отличается от нашего московского, то есть приходит народу поменьше, а поступают больше, не нынешние столичные 200 человек на место. Значит, приходят те, кто более подготовлен, кто ответственнее относится к самому вопросу поступления», — поделился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.