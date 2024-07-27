Торт, маскарадная маска, барабан. СКЖД рассказали, какие вещи пассажиры забывали в поездах в 2024 году

Сервис СКЖД за полгода вернул пассажирам почти 1200 оставленных предметов. Рассказываем, как вернуть забытую в поезде вещь

25 июля пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог рассказала Юга.ру, что с января по июнь 2024 года пассажиры забыли в поездах 1173 предмета. Все вещи удалось вернуть владельцам.

Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства, а также головные уборы, очки и зонты. Среди необычных вещей — праздничный торт, маскарадная маска, кипа, барабан.