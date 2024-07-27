Торт, маскарадная маска, барабан. СКЖД рассказали, какие вещи пассажиры забывали в поездах в 2024 году
Сервис СКЖД за полгода вернул пассажирам почти 1200 оставленных предметов. Рассказываем, как вернуть забытую в поезде вещь
25 июля пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог рассказала Юга.ру, что с января по июнь 2024 года пассажиры забыли в поездах 1173 предмета. Все вещи удалось вернуть владельцам.
Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства, а также головные уборы, очки и зонты. Среди необычных вещей — праздничный торт, маскарадная маска, кипа, барабан.
Новая функция РЖД:
СКЖД также рассказали, как вернуть забытую в поезде вещь:
- заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД;
- указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был оформлен билет;
- описать забытую вещь и указать предполагаемое место в вагоне.
Заявка будет обработана в течение трех дней. Поиск вещей возможен в течение 30 дней после поездки.
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