Торт, маскарадная маска, барабан. СКЖД рассказали, какие вещи пассажиры забывали в поездах в 2024 году

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис СКЖД за полгода вернул пассажирам почти 1200 оставленных предметов. Рассказываем, как вернуть забытую в поезде вещь

25 июля пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог рассказала Юга.ру, что с января по июнь 2024 года пассажиры забыли в поездах 1173 предмета. Все вещи удалось вернуть владельцам.

Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства, а также головные уборы, очки и зонты. Среди необычных вещей — праздничный торт, маскарадная маска, кипа, барабан.

Новая функция РЖД:

СКЖД также рассказали, как вернуть забытую в поезде вещь:

  • заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД;
  • указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был оформлен билет;
  • описать забытую вещь и указать предполагаемое место в вагоне.

Заявка будет обработана в течение трех дней. Поиск вещей возможен в течение 30 дней после поездки.

Как писали Юга.ру, РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею.

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