МЧС объявило в Сочи и Сириусе штормовое предупреждение 27 и 28 июля

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» на выходных ожидаются ливни с грозами, сильный ветер и смерчи

МЧС по Краснодарскому краю объявило в Сочи и Сириусе штормовое предупреждение из-за непогоды на 27 и 28 июля. На участке от района Магри до села Веселое могут сформироваться смерчи над морем. Кроме того, ожидаются ливни с грозой, ветер с порывами до 20 м/с и даже град.

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На реках после дождей может подняться уровень воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход небольших селей.



Жителям Сочи и туристам рекомендуют не отдыхать у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также не выходить в горы.



В случае ЧС звоните по телефонам: 112, 101 или 8 (861) 268–64–40.