МЧС объявило в Сочи и Сириусе штормовое предупреждение 27 и 28 июля

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» на выходных ожидаются ливни с грозами, сильный ветер и смерчи

МЧС по Краснодарскому краю объявило в Сочи и Сириусе штормовое предупреждение из-за непогоды на 27 и 28 июля.

На участке от района Магри до села Веселое могут сформироваться смерчи над морем. Кроме того, ожидаются ливни с грозой, ветер с порывами до 20 м/с и даже град. 

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На реках после дождей может подняться уровень воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход небольших селей.

Жителям Сочи и туристам рекомендуют не отдыхать у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также не выходить в горы. 

В случае ЧС звоните по телефонам: 112101 или 8 (861) 268–64–40.

Как писали Юга.ру, 23 июля в Сочи в некоторых районах затопило дороги, на проезжую часть упали деревья, а над морем заметили несколько смерчей. Мэрия ограничила работу пляжей, а авиакомпании задержали десятки рейсов.

Погода Сириус Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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