Смерчи, ливни и гроза. В Сочи ограничили работу пляжей из-за непогоды
С утра 23 июля в Сочи разыгралась непогода — в некоторых районах затопило дороги, на проезжую часть упали деревья, а над морем заметили несколько смерчей
23 июля мэрия Сочи разослала предупреждения и рекомендует ограничить купание на пляжах в Центральном районе, частично в Хостинском, Лазаревском и Адлерском.
В администрации добавили, что в Сочи и «Сириусе» 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Синоптики прогнозируют ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, а в горах — сходы селей.
Непогода в Сочи разыгралась с утра 23 июля, очевидцы наблюдали смерч над морем.
А в центре Лоо из-за сильного ливня затопило дороги. Водители с трудом проезжают по поселку.
Из-за порывистого ветра в Лазаревском районе на проезжую часть упали деревья. Мэрия Сочи сообщила, что дорогу уже расчистили.
Жителям Сочи и туристам рекомендуют не отдыхать у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также не выходить в горы.
В случае ЧС звоните по номеру 112.
Как писали Юга.ру, у берегов Сочи 22 июля произошло землетрясение магнитудой 3,3.