Смерчи, ливни и гроза. В Сочи ограничили работу пляжей из-за непогоды

С утра 23 июля в Сочи разыгралась непогода — в некоторых районах затопило дороги, на проезжую часть упали деревья, а над морем заметили несколько смерчей

23 июля мэрия Сочи разослала предупреждения и рекомендует ограничить купание на пляжах в Центральном районе, частично в Хостинском, Лазаревском и Адлерском.

В администрации добавили, что в Сочи и «Сириусе» 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Синоптики прогнозируют ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, а в горах — сходы селей.

Непогода в Сочи разыгралась с утра 23 июля, очевидцы наблюдали смерч над морем.