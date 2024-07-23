Смерчи, ливни и гроза. В Сочи ограничили работу пляжей из-за непогоды

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

С утра 23 июля в Сочи разыгралась непогода — в некоторых районах затопило дороги, на проезжую часть упали деревья, а над морем заметили несколько смерчей

23 июля мэрия Сочи разослала предупреждения и рекомендует ограничить купание на пляжах в Центральном районе, частично в Хостинском, Лазаревском и Адлерском.

В администрации добавили, что в Сочи и «Сириусе» 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Синоптики прогнозируют ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, а в горах — сходы селей.

Непогода в Сочи разыгралась с утра 23 июля, очевидцы наблюдали смерч над морем. 

А в центре Лоо из-за сильного ливня затопило дороги. Водители с трудом проезжают по поселку.

Из-за порывистого ветра в Лазаревском районе на проезжую часть упали деревья. Мэрия Сочи сообщила, что дорогу уже расчистили.

Жителям Сочи и туристам рекомендуют не отдыхать у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также не выходить в горы. 

В случае ЧС звоните по номеру 112.

Как писали Юга.ру, у берегов Сочи 22 июля произошло землетрясение магнитудой 3,3.

МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения

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