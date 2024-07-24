Сразу семь авиакомпаний задерживают рейсы в аэропорту Сочи из-за непогоды
В Сочи до конца дня действует штормовое предупреждение. Авиакомпании вынуждены переносить время вылета рейсов
24 июля аэропорт Сочи предупредил, что из-за непогоды может измениться расписание рейсов. При этом уточняется, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
Утром самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием из-за ожидания благоприятных условий для посадки. Сейчас рейсы обслуживают в порядке очереди.
Смерчи, ливни и гроза:
«Уральские авиалинии» сообщили о задержке семи рейсов по маршрутам Сочи-Барнаул-Сочи, Сочи-Омск-Сочи, Сочи-Пулково, Сочи-Домодедово и Сочи-Кольцово.
«Ранее рейс U6-321 был отправлен на запасной аэродром во Владикавказ, рейсы U6-407 и U6-434 вынуждены были находиться в зоне ожидания до 40 минут», — добавили в пресс-службе авиакомпании.
Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, задержки есть и у других авиакомпаний — Nordwind Airlines, «Победа», «Россия», Red Wings, S7 Airlines, Utair.
По прогнозу синоптиков, в Сочи до конца суток 24 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-18 м/с. В реках возможны резкие подъёмы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне — сходы селей малого объёма.
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