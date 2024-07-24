Сразу семь авиакомпаний задерживают рейсы в аэропорту Сочи из-за непогоды

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи до конца дня действует штормовое предупреждение. Авиакомпании вынуждены переносить время вылета рейсов

24 июля аэропорт Сочи предупредил, что из-за непогоды может измениться расписание рейсов. При этом уточняется, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Утром самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием из-за ожидания благоприятных условий для посадки. Сейчас рейсы обслуживают в порядке очереди.

Смерчи, ливни и гроза:

«Уральские авиалинии» сообщили о задержке семи рейсов по маршрутам Сочи-Барнаул-Сочи, Сочи-Омск-Сочи, Сочи-Пулково, Сочи-Домодедово и Сочи-Кольцово.

«Ранее рейс U6-321 был отправлен на запасной аэродром во Владикавказ, рейсы U6-407 и U6-434 вынуждены были находиться в зоне ожидания до 40 минут», — добавили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, задержки есть и у других авиакомпаний — Nordwind Airlines, «Победа», «Россия», Red Wings, S7 Airlines, Utair.

  • © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
    © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
  • © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
    © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
  • © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
    © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
  • © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
    © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
  • © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule
    © Скриншот с сайта aer.aero/flights/online-schedule

По прогнозу синоптиков, в Сочи до конца суток 24 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-18 м/с. В реках возможны резкие подъёмы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне — сходы селей малого объёма.

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Авиация Аэропорты Сочи

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