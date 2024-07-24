Сразу семь авиакомпаний задерживают рейсы в аэропорту Сочи из-за непогоды

В Сочи до конца дня действует штормовое предупреждение. Авиакомпании вынуждены переносить время вылета рейсов

24 июля аэропорт Сочи предупредил, что из-за непогоды может измениться расписание рейсов. При этом уточняется, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Утром самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием из-за ожидания благоприятных условий для посадки. Сейчас рейсы обслуживают в порядке очереди.