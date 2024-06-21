РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД сообщили о фейковом приложении для продажи ж/д билетов. Билеты на поезда также продают перекупщики на сайтах объявлений

21 июня пресс-служба РЖД сообщила о том, что в интернете появилось приложение, которое предлагает оформить билеты на поезда. 

«Приложение не имеет лицензии и не гарантирует подлинность билетов. Более того, оно не отправляет билеты пользователям после оплаты. Кроме того, использование такого приложения может привести к утечке ваших персональных данных», — предупредили в РЖД.

Сегодня же телеграм-канал телеканала «Москва 24» сообщил, что помимо фейкового приложения перекупщики продают ж/д билеты на сайтах объявлений. Особенно популярны направления на курорты Краснодарского края.

«Подписчики жалуются: билеты на поезда южного направления достать нереально, все места раскуплены. При этом на сайтах появляются объявления от агентств, которые помогают «поймать» нереализованный билет, правда, с нехилой накруткой», — пишут журналисты «Москва 24».

«Перепродать билет другому человеку невозможно, переоформить данные с одного гражданина на другого нельзя», — говорится на сайте РЖД.

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РЖД рекомендует покупать билеты только на своем официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в трех сторонних приложениях-агрегаторах билетов:

  • «Пригород»;
  • «Яндекс.Электрички»;
  • «Gorod Pay».

Как писали Юга.ру, полиция предостерегла о продаже поддельных авиабилетов в Сочи. На сторонних сайтах мошенники продавали билеты на несуществующие рейсы.

Анапа Железная дорога Мошенничество Новороссийск Поезда РЖД

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