РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск
РЖД сообщили о фейковом приложении для продажи ж/д билетов. Билеты на поезда также продают перекупщики на сайтах объявлений
21 июня пресс-служба РЖД сообщила о том, что в интернете появилось приложение, которое предлагает оформить билеты на поезда.
«Приложение не имеет лицензии и не гарантирует подлинность билетов. Более того, оно не отправляет билеты пользователям после оплаты. Кроме того, использование такого приложения может привести к утечке ваших персональных данных», — предупредили в РЖД.
Сегодня же телеграм-канал телеканала «Москва 24» сообщил, что помимо фейкового приложения перекупщики продают ж/д билеты на сайтах объявлений. Особенно популярны направления на курорты Краснодарского края.
«Подписчики жалуются: билеты на поезда южного направления достать нереально, все места раскуплены. При этом на сайтах появляются объявления от агентств, которые помогают «поймать» нереализованный билет, правда, с нехилой накруткой», — пишут журналисты «Москва 24».
«Перепродать билет другому человеку невозможно, переоформить данные с одного гражданина на другого нельзя», — говорится на сайте РЖД.
РЖД рекомендует покупать билеты только на своем официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в трех сторонних приложениях-агрегаторах билетов:
- «Пригород»;
- «Яндекс.Электрички»;
- «Gorod Pay».
Как писали Юга.ру, полиция предостерегла о продаже поддельных авиабилетов в Сочи. На сторонних сайтах мошенники продавали билеты на несуществующие рейсы.