РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск

РЖД сообщили о фейковом приложении для продажи ж/д билетов. Билеты на поезда также продают перекупщики на сайтах объявлений

«Приложение не имеет лицензии и не гарантирует подлинность билетов. Более того, оно не отправляет билеты пользователям после оплаты. Кроме того, использование такого приложения может привести к утечке ваших персональных данных», — предупредили в РЖД.

21 июня пресс-служба РЖД сообщила о том, что в интернете появилось приложение, которое предлагает оформить билеты на поезда.

Сегодня же телеграм-канал телеканала «Москва 24» сообщил, что помимо фейкового приложения перекупщики продают ж/д билеты на сайтах объявлений. Особенно популярны направления на курорты Краснодарского края.

«Подписчики жалуются: билеты на поезда южного направления достать нереально, все места раскуплены. При этом на сайтах появляются объявления от агентств, которые помогают «поймать» нереализованный билет, правда, с нехилой накруткой», — пишут журналисты «Москва 24».