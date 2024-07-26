В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кафе «ОЛЕГ»

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Инна Перепелина выступила режиссером постановки. Учащиеся курсов исполнили главные роли.

Начало показов в 19:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билетов 500-1000 рублей.