В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кафе «ОЛЕГ»
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-игры» 27-28 июля покажет комедийный спектакль «Кафе «ОЛЕГ» (18+)
Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 27-28 июля показы комедийной постановки «Кафе «ОЛЕГ». Это выпускной спектакль базового курса актерского мастерства.
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Инна Перепелина выступила режиссером постановки. Учащиеся курсов исполнили главные роли.
Начало показов в 19:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билетов 500-1000 рублей.
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