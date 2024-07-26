В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кафе «ОЛЕГ»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-игры» 27-28 июля покажет комедийный спектакль «Кафе «ОЛЕГ» (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 27-28 июля показы комедийной постановки «Кафе «ОЛЕГ». Это выпускной спектакль базового курса актерского мастерства.

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Инна Перепелина выступила режиссером постановки. Учащиеся курсов исполнили главные роли.

Начало показов в 19:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билетов 500-1000 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 июля мастер-класс по писательскому мастерству. Занятие проведет сценаристка, писательница, выпускница ВГИКа Надежда Куротченко.

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