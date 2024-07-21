Краснодарцев приглашают на фотовыставку «Три взгляда»
Художественный музей им. Коваленко покажет творчество трех авторов. Будут фотографии театра, ночного Краснодара и работы, посвященные экологии (0+)
Пресс-служба художественного музея им. Коваленко анонсировала открытие выставка «Три взгляда». Она откроется в Краснодаре 24 июля.
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