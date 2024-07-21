Краснодарцев приглашают на фотовыставку «Три взгляда»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Художественный музей им. Коваленко покажет творчество трех авторов. Будут фотографии театра, ночного Краснодара и работы, посвященные экологии (0+)

Пресс-служба художественного музея им. Коваленко анонсировала открытие выставка «Три взгляда». Она откроется в Краснодаре 24 июля.

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В экспозицию вошли более 70 работ трех кубанских авторов. Все они демонстрируют разные подходы к художественной фотографии.

Проект Дмитрия Фисенко «Ночные страницы» рассказывает о жизни спящего города, где жители спешат домой, растворяясь в сумерках, а вечерний туман превращает дома в призраков.

  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Натюрморты Валерии Левшиной отражают течение времени в старом доме в ущелье реки Псезуапсе. На фотографиях сменяются времена года, а каждый элемент несет в себе особое настроение дня. Серия работ «Выброшенные» призывает обратить внимание на экологическую проблему черноморского побережья.

  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
  • © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фото предоставлено пресс-службой художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Ульяна Костюкова посвятила свои фотографии театру. Автор показывает все то, что создает атмосферу театрального процесса. 

Выставка продлится до 18 августа по адресу: улица Красная, 15, 2 этаж. Ее также можно посетить по Пушкинской карте.

Как писали Юга.ру, Краснодарцев 22 июля приглашают на лекцию о творчестве режиссера Ингмара Бергмана.

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