Краснодарцев приглашают на мастер-класс по писательскому мастерству
В краснодарском экоцентре «Чистая среда» 28 июля состоится мастер-класс по писательскому мастерству от Надежды Куротченко (16+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 июля мастер-класс по писательскому мастерству. Занятие проведет сценаристка, писательница, выпускница ВГИКа Надежда Куротченко
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«Вы давно мечтали написать небольшой рассказ, но не знаете с чего начать? Тогда эта встреча для вас. Посвятите два часа себе, творчеству, общению с единомышленниками», — приглашают организаторы.
Начало в 13:00 по адресу улица Одесская, 48В. Стоимость участия 500 рублей.
Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 28 июля мастер-классы по рукоделию. В 11:00 начнется занятие по созданию традиционного веера утива, в 15:00 старутет занятие по мидзухики — древнему искусству плетения узлов из тонкой бечёвки и прессованных бумажных шнурков.