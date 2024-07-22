Краснодарцев приглашают на мастер-класс по писательскому мастерству

Краснодарский край

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  • © Фото Racool_studio, Freepik.com
    © Фото Racool_studio, Freepik.com

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» 28 июля состоится мастер-класс по писательскому мастерству от Надежды Куротченко (16+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 июля мастер-класс по писательскому мастерству. Занятие проведет сценаристка, писательница, выпускница ВГИКа Надежда Куротченко

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«Вы давно мечтали написать небольшой рассказ, но не знаете с чего начать? Тогда эта встреча для вас. Посвятите два часа себе, творчеству, общению с единомышленниками», — приглашают организаторы.

Начало в 13:00 по адресу улица Одесская, 48В. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 28 июля мастер-классы по рукоделию. В 11:00 начнется занятие по созданию традиционного веера утива, в 15:00 старутет занятие по мидзухики — древнему искусству плетения узлов из тонкой бечёвки и прессованных бумажных шнурков.

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Краснодарцев приглашают на мастер-класс по писательскому мастерству
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