Краснодарцев приглашают на мастер-класс по писательскому мастерству

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» 28 июля состоится мастер-класс по писательскому мастерству от Надежды Куротченко (16+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 июля мастер-класс по писательскому мастерству. Занятие проведет сценаристка, писательница, выпускница ВГИКа Надежда Куротченко

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«Вы давно мечтали написать небольшой рассказ, но не знаете с чего начать? Тогда эта встреча для вас. Посвятите два часа себе, творчеству, общению с единомышленниками», — приглашают организаторы. Начало в 13:00 по адресу улица Одесская, 48В. Стоимость участия 500 рублей.