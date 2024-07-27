В сети появился трейлер хоррора «Никому не говори» с Джеймсом Макэвоем

«Никому не говори» — ремейк одноимённого датского фильма 2022 года. Семья из Америки знакомится в отпуске c британской четой, воспитывающей немого мальчика. Позже герои принимают приглашение от новых друзей провести выходные в их загородном доме в Англии. Отдых мечты неожиданно превращается в психологический кошмар и гонку на выживание.

Премьера фильма запланирована на 13 сентября.