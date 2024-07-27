В сети появился трейлер хоррора «Никому не говори» с Джеймсом Макэвоем
Кинокомпания Universal Pictures представила полноценный трейлер фильма ужасов «Никому не говори». Джеймс Макэвой исполнил главную роль (18+)
YouTube-канал iVideos поделился коротким роликом фильма ужасов «Никому не говори». Джеймс Уоткинс («Женщина в чёрном») выступил режиссером хоррора. Джеймс Макэвой, Эшлинг Франчози, Маккензи Дэвис и Скут Макнэйри исполнили главные роли.
«Никому не говори» — ремейк одноимённого датского фильма 2022 года. Семья из Америки знакомится в отпуске c британской четой, воспитывающей немого мальчика. Позже герои принимают приглашение от новых друзей провести выходные в их загородном доме в Англии. Отдых мечты неожиданно превращается в психологический кошмар и гонку на выживание.
Премьера фильма запланирована на 13 сентября.
Как писали Юга.ру, кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила второй трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». В центре сюжета оказывается комик Артур Флек, который попадает в психиатрическую лечебницу Аркхем после убийства телеведущего в прямом эфире.