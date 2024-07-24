Новая функция РЖД: при покупке билета на поезд Москва — Адлер можно увидеть фотографии вагона

Перед покупкой ж/д билетов пассажиры смогут оценить интерьер вагона. Новая функция РЖД пока доступна только на трех маршрутах

24 июля ТАСС сообщило, что РЖД добавили опцию просмотра фотографий интерьера вагона перед покупкой билетов.

На данный момент добавлены фотографии поездов №104 Москва — Адлер, № 1/2 Москва — Казань, №9/10 Москва — Саратов, а также некоторых межрегиональных «Ласточек». В ближайшее время компания планирует загрузить фото-профили для всех составов.

Чтобы увидеть галерею фотографий, необходимо найти в поиске маршрут и дату, выбрать тип вагона, кликнуть вверху справа на иконку «Фото» или пролистнуть страницу вниз.



