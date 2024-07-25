В Краснодаре пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

Краснодарский край

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  • © Фото jcomp, Freepik.com
    © Фото jcomp, Freepik.com

В Краснодаре 27 июля состоится фестиваль памяти поэта, актера и певца Владимира Высоцкого (6+)

Власти Краснодара анонсировали на 27 июля фестиваль военно-патриотической песни «Война и мир в творчестве Высоцкого». Он стартует в 15:00 в Выставочном зале Боевой Славы на улице Береговой, 146.

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К участию в фестивале приглашают поэтов, творческие коллективы, исполнителей и авторов бардовской песни. Жюри будет оценивать их выступления по трем номинациям: «Поэзия в творчестве Владимира Высоцкого», «Песни Владимира Высоцкого» и «Авторские произведения».

Для участия в творческом вечере необходимо заполнить заявку и отправить её на электронную почту. Проконсультироваться можно по телефону +7 (918) 458-07-77.

Как писали Юга.ру, этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 27-28 июля фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Для гостей приготовят 500 кг картофеля по-домашнему с зеленью и сливочным маслом.

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