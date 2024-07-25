В Краснодаре пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

Власти Краснодара анонсировали на 27 июля фестиваль военно-патриотической песни «Война и мир в творчестве Высоцкого». Он стартует в 15:00 в Выставочном зале Боевой Славы на улице Береговой, 146.

К участию в фестивале приглашают поэтов, творческие коллективы, исполнителей и авторов бардовской песни. Жюри будет оценивать их выступления по трем номинациям: «Поэзия в творчестве Владимира Высоцкого», «Песни Владимира Высоцкого» и «Авторские произведения».

Для участия в творческом вечере необходимо заполнить заявку и отправить её на электронную почту. Проконсультироваться можно по телефону +7 (918) 458-07-77.