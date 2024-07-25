Под Туапсе откроют бесплатную эко-тропу к дольменам на горе Богатырка

25 июля глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем телеграм-канале о планируемом открытии бесплатной эко-тропы к дольменам на горе Богатырка. Ранее туда можно было добраться только через частную территорию, оплатив проход.

Тропа в поселке Пригородном (около 6 км от Туапсе) начинается от автобусной остановки на улице Майкопской у дома № 61, далее по улице Лесной и от дома № 3 — вправо уже по территории Туапсинского лесничества.