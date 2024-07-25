Под Туапсе откроют бесплатную эко-тропу к дольменам на горе Богатырка

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Туапсинского района Сергея Бойко https://t.me/glavatuapseregion/1695
    © Скриншот из телеграм-канала главы Туапсинского района Сергея Бойко https://t.me/glavatuapseregion/1695

В Туапсинском районе осенью появится альтернативный проход к дольменам

25 июля глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем телеграм-канале о планируемом открытии бесплатной эко-тропы к дольменам на горе Богатырка. Ранее туда можно было добраться только через частную территорию, оплатив проход.

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Тропа в поселке Пригородном (около 6 км от Туапсе) начинается от автобусной остановки на улице Майкопской у дома № 61, далее по улице Лесной и от дома № 3 — вправо уже по территории Туапсинского лесничества.

На маршруте 12 объектов. Из них четыре дольмена, которые датируются II тысячелетием до н.э. На тропе есть менгиры, а также беседка для отдыха. Здесь собираются установить информационный стенд о достопримечательностях.

Менгир — древнейшее рукотворное сооружение из грубо обработанного камня или каменной глыбы. Его вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные.

Среди вероятных назначений менгиров — культовые, мемориальные, солярно-астрономические и межевые.

Путь до памятников истории и археологии легкий, он доступен детям и людям старшего возраста. 

Схему маршрута готовят к регистрации. Эко-тропу планируют открыть в сентябре 2024 года.

Напомним, что в 2017 году в Адыгее ученые зафиксировали изменение хода времени в дольмене и не смогли это объяснить.

Как писали Юга.ру, на Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами.

Археология Дольмены Достопримечательности История Культурное наследие Курорты и туризм маршруты Наука отдых путешествия Туапсинский район

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