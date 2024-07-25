Жители нескольких улиц Краснодара 25 июля опять останутся без света: где в этот раз отключат электричество?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре продолжаются плановые отключения электроэнергии. А в Прикубанском округе 25 июля света не будет из-за аварии на сетях

«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 25 июля отключат электроэнергию. Света не будет в период с 09:00 до 17:00.

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Электричество планово отключат по улицам:

  • Вольная;
  • Пластуновская;
  • Пластунская;
  • Приморская;
  • Раздельная;
  • Раздольная;
  • Быкова;
  • Шереметьевская;
  • Промышленная;
  • Рашпилевская;
  • Гаражная;
  • Офицерская;
  • Власова;
  • Тургенева;
  • Селезнева:
  • Ставропольская;
  • Стасова;
  • Старокубанская;
  • Круговая;
  • 4 линия.

Также, по данным ЕДДС, 25 июля в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Отключены ПС 16 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы: Дзержинского, Жемчужная, Молодежная, Норильская, Петроградская, Скобелева, Тверская, Алуштинская, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Геологическая, Гришина, Договорная, Островная, Палаточная, Раздольная, Ростовское шоссе, Силантьева, Пригородная и другие.

Время устранения аварии не уточняется.

Напомним, что ранее мэр вводил график отключений электричества в Краснодаре до 21 июля.

Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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