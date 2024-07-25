Жители нескольких улиц Краснодара 25 июля опять останутся без света: где в этот раз отключат электричество?
В Краснодаре продолжаются плановые отключения электроэнергии. А в Прикубанском округе 25 июля света не будет из-за аварии на сетях
«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 25 июля отключат электроэнергию. Света не будет в период с 09:00 до 17:00.
Электричество планово отключат по улицам:
- Вольная;
- Пластуновская;
- Пластунская;
- Приморская;
- Раздельная;
- Раздольная;
- Быкова;
- Шереметьевская;
- Промышленная;
- Рашпилевская;
- Гаражная;
- Офицерская;
- Власова;
- Тургенева;
- Селезнева:
- Ставропольская;
- Стасова;
- Старокубанская;
- Круговая;
- 4 линия.
Также, по данным ЕДДС, 25 июля в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Отключены ПС 16 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались улицы: Дзержинского, Жемчужная, Молодежная, Норильская, Петроградская, Скобелева, Тверская, Алуштинская, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Геологическая, Гришина, Договорная, Островная, Палаточная, Раздольная, Ростовское шоссе, Силантьева, Пригородная и другие.
Время устранения аварии не уточняется.
Напомним, что ранее мэр вводил график отключений электричества в Краснодаре до 21 июля.
Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.