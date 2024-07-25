Жители нескольких улиц Краснодара 25 июля опять останутся без света: где в этот раз отключат электричество?

В Краснодаре продолжаются плановые отключения электроэнергии. А в Прикубанском округе 25 июля света не будет из-за аварии на сетях

«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 25 июля отключат электроэнергию. Света не будет в период с 09:00 до 17:00.

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Электричество планово отключат по улицам: Вольная;

Пластуновская;

Пластунская;

Приморская;

Раздельная;

Раздольная;

Быкова;

Шереметьевская;

Промышленная;

Рашпилевская;

Гаражная;

Офицерская;

Власова;

Тургенева;

Селезнева:

Ставропольская;

Стасова;

Старокубанская;

Круговая;

4 линия. Также, по данным ЕДДС, 25 июля в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Отключены ПС 16 трансформаторных подстанций.



Без электроэнергии остались улицы: Дзержинского, Жемчужная, Молодежная, Норильская, Петроградская, Скобелева, Тверская, Алуштинская, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Геологическая, Гришина, Договорная, Островная, Палаточная, Раздольная, Ростовское шоссе, Силантьева, Пригородная и другие.



Время устранения аварии не уточняется.