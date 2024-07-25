Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатный кинопоказ

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта https://www.kinopoisk.ru/picture/3355580/
    © Скриншот с сайта https://www.kinopoisk.ru/picture/3355580/

В экоцентре «Чистая среда» покажут немецкую комедию «100 вещей и ничего лишнего» (18+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 30 июля кинопоказ фильма «100 вещей и ничего лишнего». Это комедия немецкого режиссера Давида Фица.  

«В основу сценария этой остроактуальной ленты легла идея о том, что современный человек не может обходиться без тысяч вещей, к которым привык настолько, что кажется, они всегда были под рукой», — отметили организаторы. 

Сланцы, тазики и киндер-сюрпризы:

По сюжету лучшие друзья Тони и Пауль зациклены на модной одежде и аксессуарах. Однажды они решили проверить, кто из них дольше всего продержится без материальных благ. Парни закрыли на 100 дней все свои вещи на складе, каждый день они могли брать оттуда только один предмет. Кто выиграет спор — зрители узнают на кинопоказе.

Начало кинопоказа в 18:30. Вход свободный. Требуется предварительная регистрация. Экоцентр «Чистая Среда» находится по адресу: улица Одесская, 48В, 2 этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском экоцентре «Чистая среда» 28 июля состоится мастер-класс по писательскому мастерству.

Афиша Кино Краснодар Экология

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