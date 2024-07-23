«Теперь он пьяный по твоей вине». В Краснодаре откроют бар «Сплетни» от певицы Анны Асти

Российская певица Анна Асти откроет в центре Краснодара бар «Сплетни». Коктейли назвали строчками из её песен (18+)

23 июля представители российской певицы Анны Асти сообщили Юга.ру, что в Краснодаре откроется бар «Сплетни». Артистка стала идейным вдохновителем проекта.

В интерьере, меню и барной карте прослеживается её творчество. Так, коктейли назвали строчками из песен — «Повело», «По барам», «Химия», «Сорри», «Феникс», «Царица», «Бумеранг», «Космически», «Дикое сердце», «Рано влюбляться», «Ломка», «Милый, прощай», «Моя мания».

Открытие бара «Сплетни» состоится 26 и 27 июля по адресу улица Красная, 72.

Заведение работает по франшизе. В 2023 году в Санкт-Петербурге открылся первый бар сети. После этого «Сплетни» появились в Новосибирске.