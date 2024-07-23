«Теперь он пьяный по твоей вине». В Краснодаре откроют бар «Сплетни» от певицы Анны Асти

Краснодарский край

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  • Анна Асти на открытии бара «Сплетни» в Санкт-Петербурге © Скриншот видео с YouTube-канала «Передача До 17 и старше»
    Анна Асти на открытии бара «Сплетни» в Санкт-Петербурге © Скриншот видео с YouTube-канала «Передача До 17 и старше»

Российская певица Анна Асти откроет в центре Краснодара бар «Сплетни». Коктейли назвали строчками из её песен (18+)

23 июля представители российской певицы Анны Асти сообщили Юга.ру, что в Краснодаре откроется бар «Сплетни». Артистка стала идейным вдохновителем проекта.

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В интерьере, меню и барной карте прослеживается её творчество. Так, коктейли назвали строчками из песен — «Повело», «По барам», «Химия», «Сорри», «Феникс», «Царица», «Бумеранг», «Космически», «Дикое сердце», «Рано влюбляться», «Ломка», «Милый, прощай», «Моя мания».

Открытие бара «Сплетни» состоится 26 и 27 июля по адресу улица Красная, 72.

Заведение работает по франшизе. В 2023 году в Санкт-Петербурге открылся первый бар сети. После этого «Сплетни» появились в Новосибирске.

Напомним, в сентябре 2019 года в Краснодаре открылся «Руки Вверх! бар» — проект Сергея Жукова. 

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» в июле-августе пройдут четыре концерта Luminary.

Афиша Еда Краснодар Музыка отдых Рестораны

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«Теперь он пьяный по твоей вине». В Краснодаре откроют бар «Сплетни» от певицы Анны Асти
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