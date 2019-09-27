Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков 29 сентября приедет в Краснодар и бесплатно раздаст пельмени в честь открытия собственного бара

«Количество желающих попасть на официальное открытие "Руки Вверх! Бар" зашкаливает. Еще три недели назад мы продали все места, заведение у нас не такое большое. Раздвинуть стены мы не можем, а вот стереть их вовсе — вполне! Поэтому решили выйти на улицу и устроить настоящее народное гуляние. С музыкой, пельменями, которые ассоциируются у Сергея с советским детством и хорошим настроением», — прокомментировали в пиар-службе Сергея Жукова.

Организаторы рассчитывают сварить и раздать 100 кг пельменей. Уточняется, что если гостей будет очень много, то количество порций увеличится. Мероприятие начнется в 16:00 возле бара на улице Северной, 527.

Сейчас «Руки Вверх! Бар» работает в Санкт-Петербурге, Казани и Москве. В сентябре заведения сети откроются в Краснодаре и Сочи.