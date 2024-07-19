Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов. Артисты филармонии дадут бесплатные концерты в парках Краснодара

В парках Краснодара в июле-сентябре пройдет серия бесплатных концертов под открытым небом. Перед зрителями выступят артисты филармонии (0+)

Краснодарская филармония анонсировала на июль-сентябрь серию бесплатных концертов под открытым небом.

Продолжительность концертов 50-60 минут. Выступления могут не состояться из-за плохой погоды.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 июля состоится встреча антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю» для выгоревших, работающих и ленивых.