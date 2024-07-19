Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов. Артисты филармонии дадут бесплатные концерты в парках Краснодара

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта kubanfilarmoniya.ru
    © Скриншот фото с сайта kubanfilarmoniya.ru

В парках Краснодара в июле-сентябре пройдет серия бесплатных концертов под открытым небом. Перед зрителями выступят артисты филармонии (0+)

Краснодарская филармония анонсировала на июль-сентябрь серию бесплатных концертов под открытым небом.

Оркестр и тысячи свечей:

Расписание:

  • 20 июля в 19:00 — ансамбль «Молодежка» в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
  • 3 августа 19:00 — ансамбль «Маэстро» в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
  • 10 августа в 19:00 — оркестр «Виртуозы Кубани» в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
  • 11 августа в 18:00 — ансамбль «Гильце» в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
  • 17 августа в 13:00 — Краснодарский государственный камерный хор в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
  • 18 августа в 18:00 — Ирина Бабичева в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
  • 24 августа в 18:00 — Хор Краснодарской филармонии в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
  • 31 августа в 18:00 — ансамбль «Гильце» в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
  • 1 сентября в 18:00 — Государственный эстрадно-симфонический оркестр в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
  • 7 сентября в 13:00 — Краснодарский государственный камерный хор в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86).

Продолжительность концертов 50-60 минут. Выступления могут не состояться из-за плохой погоды.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 июля состоится встреча антикнижного клуба «Не читал, но обсуждаю» для выгоревших, работающих и ленивых.

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