Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов. Артисты филармонии дадут бесплатные концерты в парках Краснодара
В парках Краснодара в июле-сентябре пройдет серия бесплатных концертов под открытым небом. Перед зрителями выступят артисты филармонии (0+)
Краснодарская филармония анонсировала на июль-сентябрь серию бесплатных концертов под открытым небом.
Оркестр и тысячи свечей:
Расписание:
- 20 июля в 19:00 — ансамбль «Молодежка» в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
- 3 августа 19:00 — ансамбль «Маэстро» в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
- 10 августа в 19:00 — оркестр «Виртуозы Кубани» в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
- 11 августа в 18:00 — ансамбль «Гильце» в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
- 17 августа в 13:00 — Краснодарский государственный камерный хор в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
- 18 августа в 18:00 — Ирина Бабичева в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
- 24 августа в 18:00 — Хор Краснодарской филармонии в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86);
- 31 августа в 18:00 — ансамбль «Гильце» в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
- 1 сентября в 18:00 — Государственный эстрадно-симфонический оркестр в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34);
- 7 сентября в 13:00 — Краснодарский государственный камерный хор в парке «Чистяковская роща» (улица Колхозная, 86).
Продолжительность концертов 50-60 минут. Выступления могут не состояться из-за плохой погоды.
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