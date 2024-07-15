Оркестр и тысячи свечей. В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре концерта Luminary
Музыкальное шоу при свечах возвращается в парк «Краснодар». Зрителей ждут четыре опен-эйра с 18 июля по 14 августа (16+)
Проект Luminary анонсировал четыре летних концерта в амфитеатре парка «Краснодар». Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».
В первом концерте музыканты исполнят «Времена года» Вивальди и авторскую интерпретацию современного композитора Макса Рихтера, My Heart Will Go On Джеймса Хорнера, You Never Can Tell Чака Берри — композицию, под которую танцевали Ума Турман и Джон Траволта в «Криминальном чтиве», хит Hey Jude группы The Beatles и другие узнаваемые мелодии.
Фотовыставка «Родные места»:
Второй концерт посвящен саундтрекам. Оркестр исполнит инструментальную музыку из известных фильмов: «Свой среди чужих», «Интерстеллар», «Ла-ла-лэнд», «Запах женщины», «1+1» и других картин. Во время выступлений в амфитеатре зажгут тысячу свечей.
- 18 июля и 7 августа в 20:30 — «Симфония любви и 1000 свечей»;
- 23 июля и 14 августа в 20:30 — «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».
Стоимость билетов от 1900 рублей. Сбор гостей с 19:30. Концерты будут длиться 1 час и 20 минут.
Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон. Также зрителей ждет праздник в честь дня рождения театра.