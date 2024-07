Оркестр и тысячи свечей. В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре концерта Luminary

Проект Luminary анонсировал четыре летних концерта в амфитеатре парка «Краснодар». Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».

В первом концерте музыканты исполнят «Времена года» Вивальди и авторскую интерпретацию современного композитора Макса Рихтера, My Heart Will Go On Джеймса Хорнера, You Never Can Tell Чака Берри — композицию, под которую танцевали Ума Турман и Джон Траволта в «Криминальном чтиве», хит Hey Jude группы The Beatles и другие узнаваемые мелодии.