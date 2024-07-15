Оркестр и тысячи свечей. В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре концерта Luminary

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта luminary.show/krasnodar_simfoniya__lyubvi
    © Скриншот с сайта luminary.show/krasnodar_simfoniya__lyubvi

Музыкальное шоу при свечах возвращается в парк «Краснодар». Зрителей ждут четыре опен-эйра с 18 июля по 14 августа (16+)

Проект Luminary анонсировал четыре летних концерта в амфитеатре парка «Краснодар». Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».

В первом концерте музыканты исполнят «Времена года» Вивальди и авторскую интерпретацию современного композитора Макса Рихтера, My Heart Will Go On Джеймса Хорнера, You Never Can Tell Чака Берри — композицию, под которую танцевали Ума Турман и Джон Траволта в «Криминальном чтиве», хит Hey Jude группы The Beatles и другие узнаваемые мелодии.

Фотовыставка «Родные места»:

Второй концерт посвящен саундтрекам. Оркестр исполнит инструментальную музыку из известных фильмов: «Свой среди чужих», «Интерстеллар», «Ла-ла-лэнд», «Запах женщины», «1+1» и других картин. Во время выступлений в амфитеатре зажгут тысячу свечей.

  • 18 июля и 7 августа в 20:30 — «Симфония любви и 1000 свечей»;
  • 23 июля и 14 августа в 20:30 — «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».

Стоимость билетов от 1900 рублей. Сбор гостей с 19:30. Концерты будут длиться 1 час и 20 минут.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон. Также зрителей ждет праздник в честь дня рождения театра.

Афиша Концерты Краснодар Музыка парк «Краснодар»

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Оркестр и тысячи свечей. В амфитеатре парка «Краснодар» пройдут четыре концерта Luminary
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