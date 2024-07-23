В Ростовской области средний размер кредита на образование достиг 275 тысяч рублей — статистика
Крупнейший российский банк назвал средний размер кредита на образование с господдержкой в Ростовской области
23 июля пресс-служба Сбера сообщила, что с начала года в Ростовской области банк выдал 50 млн рублей льготных образовательных кредитов. В среднем студенты брали по 275 тысяч рублей, однако некоторые займы превысили 1 млн.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отметил, что чаще всего студенты берут в кредит на образование до 100 тысяч рублей. Многие оплачивают таким образом небольшой период обучения — семестр или год. Займ позволяет зачислиться в желаемый вуз на коммерческое место, чтобы потом при возможности перевестись на бюджет.
Как устроен кредит на образование с господдержкой?
Заемщик берет кредит под фиксированные 3% годовых, а остальные проценты субсидирует государство. В течение всего срока обучения и следующие 9 месяцев после него действует льготный период погашения: можно выплачивать только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего. Основной долг можно закрыть в течение 15 лет после льготного периода или в любой момент досрочно.
Кто может его оформить?
Учащийся платного отделения высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет. Кредитом можно погасить стомость любых периодов учебы (один семестр, год или всё обучение целиком) и формах обучения на очной, заочной, очно-заочной, в том числе дистанционной.
Документы для оформления образовательного кредита с господдержкой:
— паспорт РФ;
— договор с учебным заведением и счет на оплату;
— письменное согласие одного из родителей (если заемщик младше 18 лет).
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