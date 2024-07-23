«Они как экскременты мамонта». Художник Дмитрий Булатов оценил странные арт-объекты Кубани

Краснодарский край

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  • Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Эксперт оценил необычные скульптуры Краснодарского края — от феминистской «Курортницы» до межвидового скрещивания «Клубники и огурца»

17 июля Юга.ру опубликовали обзор самых странных скульптур Краснодарского края. В наш топ вошли «Кот» из Сочи, «Ракета» в Краснодаре, «Белореченский торт», «Капля» из станицы Северской, геленджикский фонтан «Балерины», «Клубника и огурец» из Белореченска и приморско-ахтарская «Курортница». Специально для Юга.ру художник и куратор Дмитрий Булатов прокомментировал эти необычные арт-объекты.Художник и куратор Дмитрий Булатов прокомментировал специально для Юга.ру серию необычных арт-объектов Краснодарского края.

По мнению эксперта, эти произведения, несмотря на свою странность, обладают исследовательской ценностью. Они, как «экскременты мамонта», помогают понять взаимодействие авторов с окружающей средой.

«Авторы (подрядчики и заказчики) этих произведений придерживаются европейских ценностей и изо всех сил пытаются привнести на местную сцену актуальные международные тренды», — считает Булатов.

  • «Курортница» © Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial
    «Курортница» © Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial

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Он приводит примеры: скульптура «Клубника и огурец» демонстрирует приверженность авторов идеям растительного сознания и межвидового скрещивания, а «Курортница» воплощает феминистический дискурс.

Булатов отмечает, что скульптура «Капля», вызвавшая резонанс в обществе, отражает сопротивление локальных сообществ к веяниям глобализма. «Хорошо известно, что анальная пробка символизирует уникальность миссии отдельного субъекта» — отмечает эксперт.

Что касается эстетической ценности, то, по мнению Булатова, мы имеем дело с новой стадией, в которой больше нет критериев. «Это как рубль, который отныне не подлежит обмену, курс которого не может колебаться на торгах эстетического суждения», — резюмирует он.

По его словам, местечковая экспрессия, скрытые желания и психоделия форм прекрасно отражают состояние отечественного культурного ландшафта и воспринимаются как совокупный диагноз.

  • Безымянная скульптура в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Безымянная скульптура в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Подробности и адреса семи самых странных скульптур Краснодарского края, а также оценку эксперта ищите в полной версии статьи на Юга.ру. 

Как сообщали Юга.ру, после публикации обзора пользователи соцсетей проголосовали за самую странную из семи отобранных скульптур Кубани. 

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