«Они как экскременты мамонта». Художник Дмитрий Булатов оценил странные арт-объекты Кубани

Эксперт оценил необычные скульптуры Краснодарского края — от феминистской «Курортницы» до межвидового скрещивания «Клубники и огурца»

17 июля Юга.ру опубликовали обзор самых странных скульптур Краснодарского края. В наш топ вошли «Кот» из Сочи, «Ракета» в Краснодаре, «Белореченский торт», «Капля» из станицы Северской, геленджикский фонтан «Балерины», «Клубника и огурец» из Белореченска и приморско-ахтарская «Курортница». Специально для Юга.ру художник и куратор Дмитрий Булатов прокомментировал эти необычные арт-объекты.Художник и куратор Дмитрий Булатов прокомментировал специально для Юга.ру серию необычных арт-объектов Краснодарского края.

По мнению эксперта, эти произведения, несмотря на свою странность, обладают исследовательской ценностью. Они, как «экскременты мамонта», помогают понять взаимодействие авторов с окружающей средой.

«Авторы (подрядчики и заказчики) этих произведений придерживаются европейских ценностей и изо всех сил пытаются привнести на местную сцену актуальные международные тренды», — считает Булатов.