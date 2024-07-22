Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм про «Макдоналдс»

В краснодарской фотостудии «Систерс» 23 июля можно будет посмотреть и обсудить фильм «Основатель». Лента рассказывает историю компании «Макдоналдс» (18+)

Действие начинается в США в 1954 году. Главный герой работал коммивояжёром большую часть своей сознательной жизни. После заказа братьев Макдоналдов сразу шести мультимиксеров, Крок отправляется из Миссури в Сан-Бернардино, чтобы познакомиться с ними. Мак и Дик устраивают гостю экскурсию по заведению быстрого питания. Вдохновившись местом необычного формата, Рэй предлагает им организовать франшизу.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.