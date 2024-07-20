Музыкальные истории и оригинальный винил. В Краснодаре пройдет лекция о группе The Cranberries

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 21 июля состоится лекция о творчестве ирландской группы The Cranberries (18+)

Краснодарский бар Bunker анонсировал на 21 июля лекцию «Музыкальные истории и оригинальный винил». Сергей Острицов расскажет об ирландской группе The Cranberries, совместившей в своем творчестве альтернативный рок, дрим-поп звучание и кельтские мотивы.

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В программе лекция, живое звучание редких двух альбомов, слайды, видеоклипы, расшифровка текстов. Слушатели узнают о культурно-историческом бэкграунде коллектива, а также о личной драме вокалистки Долорес О'Риордан, преодолевавшей на серьезное психическое расстройство.

Начало в 21:00. Лекция пройдет по адресу улица Мира, 28. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 июля обсудят творчество шведского режиссера Ингмара Бергмана. Кинокритик расскажет о символизме в его фильмах.

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Музыкальные истории и оригинальный винил. В Краснодаре пройдет лекция о группе The Cranberries
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