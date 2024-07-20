Музыкальные истории и оригинальный винил. В Краснодаре пройдет лекция о группе The Cranberries

В Краснодаре 21 июля состоится лекция о творчестве ирландской группы The Cranberries (18+)

Краснодарский бар Bunker анонсировал на 21 июля лекцию «Музыкальные истории и оригинальный винил». Сергей Острицов расскажет об ирландской группе The Cranberries, совместившей в своем творчестве альтернативный рок, дрим-поп звучание и кельтские мотивы.

В программе лекция, живое звучание редких двух альбомов, слайды, видеоклипы, расшифровка текстов. Слушатели узнают о культурно-историческом бэкграунде коллектива, а также о личной драме вокалистки Долорес О'Риордан, преодолевавшей на серьезное психическое расстройство.

Начало в 21:00. Лекция пройдет по адресу улица Мира, 28. Вход свободный.