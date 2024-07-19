Краснодарцев приглашают на лекцию о документальном театре

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 20 июля пройдет образовательная лекция на тему российского документального театра (16+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 20 июля образовательную лекцию «Документальный театр в России: от истоков до современности». Вместе с Дарьей Феленковой слушатели разберутся в его особенностях, трансформациях и значении сегодня.

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Вербатим (документальный театр) возник в XX веке. Типологически соответствует литературе нон-фикшн. Спектакли полностью состоят из реальных монологов или диалогов участников или свидетелей каких-либо событий. В жанре вербатим поставлены спектакли «Первый мужчина» об отцах, «Заполярная правда» о матерях Беслана, «Угольный бассейн» о шахтерах, «Транссиб» о пути в поезде от Москвы до Владивостока.

Начало лекции в 17:00. Стоимость участия 500 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового документального тру-крайм-сериала «Худший бывший на свете». При создании авторы использовали записи с камер видеонаблюдения, а также интервью с жертвами насилия.

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