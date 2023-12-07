В Краснодаре расчищают территорию для строительства новой ветки трамвая до Немецкой деревни

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала о начале подготовительных работы для строительства новой ветки трамвая

В администрации Краснодара 7 декабря рассказали, что на улицах Круговой и Славянской расчищают территорию для строительства трамвайной ветки от Западного трамвайного депо до Немецкой деревни. Начать подготовительные работы планируют в январе 2024 года.

В мэрии сообщили, что на участке в районе Западного трамвайного депо демонтировали 200 гаражей, планируют снести еще 15. 

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«В ходе строительства новой ветки до Немецкой деревни специалисты обновят разворотное кольцо около Западного трамвайного депо. А по улице Круговой проложат 2,2 км трамвайного полотна и построят четыре остановочные платформы, которые будут адаптированы для маломобильных граждан», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Напомним, Юга.ру рассказывали, что на модернизацию трамвайной инфраструктуры Краснодара в 2024 году выделят 4,4 млрд рублей. А о строительстве трамвайного узла на улице Московской мы писали здесь.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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