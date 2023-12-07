В Краснодаре расчищают территорию для строительства новой ветки трамвая до Немецкой деревни

Мэрия Краснодара рассказала о начале подготовительных работы для строительства новой ветки трамвая

В администрации Краснодара 7 декабря рассказали, что на улицах Круговой и Славянской расчищают территорию для строительства трамвайной ветки от Западного трамвайного депо до Немецкой деревни. Начать подготовительные работы планируют в январе 2024 года.

В мэрии сообщили, что на участке в районе Западного трамвайного депо демонтировали 200 гаражей, планируют снести еще 15.

Читайте также: В Краснодаре подписали соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода

«В ходе строительства новой ветки до Немецкой деревни специалисты обновят разворотное кольцо около Западного трамвайного депо. А по улице Круговой проложат 2,2 км трамвайного полотна и построят четыре остановочные платформы, которые будут адаптированы для маломобильных граждан», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.