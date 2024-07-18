В Краснодаре и Сочи откроют два вытрезвителя за 145 млн рублей

18 июля «РБК Краснодар» сообщил , что депутаты ЗСК в первом чтении приняли закон о создании в Краснодаре и Сочи двух вытрезвителей за 145 млн рублей. Их ежегодное содержание обойдется бюджету Краснодарского края более чем в 35 млн рублей.

Вытрезвители ликвидировали в 2011 году по всей России в связи с реформированием структур МВД. Сохранить учреждения смогли лишь некоторые регионы. Однако в конце 2020 года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей. После этого регионы самостоятельно решали, открывать ли такие спецучреждения.

В марте 2023 года Московский государственный медицинский университет им. Сеченова сообщил , что около 42% россиян злоупотребляют алкоголем. Каждый десятый из них — в возрасте 18–24 лет.

Напомним, что в июле 2023 года замглавврача краевого наркодиспансера рассказала о ситуации с алкоголизмом на Кубани. По ее словам, на Кубани от алкоголизма лечатся 16 тыс. человек, и это на 40% меньше, чем 5 лет назад.

Однако важно помнить, что на учет в наркодиспансере становятся не все люди с алкозависимостью. Большая часть из них не признает своей проблемы и не видит необходимости в лечении. Также люди слабо доверяют наркодиспансерам, где «много контроля, авторитарности, много патернализма — и нет клиентоориентированности и помощи». Подробнее об этом можно почитать в интервью психиатра, нарколога и профессора РУДН Юрия Сиволапа.