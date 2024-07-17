В Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей

17 июля на Кавказском инвестфоруме власти Адыгеи подписали соглашения о строительстве премиального курорта и восстановлении бальнеологического комплекса в Майкопском районе

Одно из соглашений Адыгеи с инвестором — компанией «Красный мост» — предполагает строительство премиального курорта Red Bridge Resort стоимостью 780 млн рублей. Комплекс будет включать: 120 номеров с уровнем комфорта 4* и выше;

спа-зону и открытые бассейны общего пользования с геотермальной водой;

ресторан;

детские комнаты. Новый курорт появится в Майкопском районе на берегу реки Белой и расширит возможности уже работающего комплекса премиум-класса Red Bridge.

Другое соглашение с «Красным мостом» касается восстановления бальнеологического отделения Майкопского минерального источника. Инвестор планирует создать на его базе центр бальнеологии и реабилитации «ТЕТИС», а рядом построить гостиницу на 26 номеров. Общий объем инвестиций — около 300 млн рублей.

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«Работаем над комплексным развитием отрасли, улучшаем все востребованные у нас туруслуги. Среди них — бальнеологические, с применением целебных минеральных вод для оздоровления и восстановления сил гостей. В последнее время большим спросом пользуются спа-комплексы на термальных источниках. Реализация новых проектов позволит расширить спектр услуг, повысить их качество, создать современные условия для отдыха и реабилитации множества туристов», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.