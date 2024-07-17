В Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей
17 июля на Кавказском инвестфоруме власти Адыгеи подписали соглашения о строительстве премиального курорта и восстановлении бальнеологического комплекса в Майкопском районе
Одно из соглашений Адыгеи с инвестором — компанией «Красный мост» — предполагает строительство премиального курорта Red Bridge Resort стоимостью 780 млн рублей.
Комплекс будет включать:
- 120 номеров с уровнем комфорта 4* и выше;
- спа-зону и открытые бассейны общего пользования с геотермальной водой;
- ресторан;
- детские комнаты.
Новый курорт появится в Майкопском районе на берегу реки Белой и расширит возможности уже работающего комплекса премиум-класса Red Bridge.
Другое соглашение с «Красным мостом» касается восстановления бальнеологического отделения Майкопского минерального источника. Инвестор планирует создать на его базе центр бальнеологии и реабилитации «ТЕТИС», а рядом построить гостиницу на 26 номеров. Общий объем инвестиций — около 300 млн рублей.
Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи:
«Работаем над комплексным развитием отрасли, улучшаем все востребованные у нас туруслуги. Среди них — бальнеологические, с применением целебных минеральных вод для оздоровления и восстановления сил гостей. В последнее время большим спросом пользуются спа-комплексы на термальных источниках. Реализация новых проектов позволит расширить спектр услуг, повысить их качество, создать современные условия для отдыха и реабилитации множества туристов», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил на Кавказском инвестфоруме с докладом об экономическом потенциале республики.