В Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей

Адыгея

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

17 июля на Кавказском инвестфоруме власти Адыгеи подписали соглашения о строительстве премиального курорта и восстановлении бальнеологического комплекса в Майкопском районе

Одно из соглашений Адыгеи с инвестором — компанией «Красный мост» — предполагает строительство премиального курорта Red Bridge Resort стоимостью 780 млн рублей. 

Комплекс будет включать:

  • 120 номеров с уровнем комфорта 4* и выше;
  • спа-зону и открытые бассейны общего пользования с геотермальной водой;
  • ресторан;
  • детские комнаты.

Новый курорт появится в Майкопском районе на берегу реки Белой и расширит возможности уже работающего комплекса премиум-класса Red Bridge. 

Другое соглашение с «Красным мостом» касается восстановления бальнеологического отделения Майкопского минерального источника. Инвестор планирует создать на его базе центр бальнеологии и реабилитации «ТЕТИС», а рядом построить гостиницу на 26 номеров. Общий объем инвестиций — около 300 млн рублей. 

Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи:

«Работаем над комплексным развитием отрасли, улучшаем все востребованные у нас туруслуги. Среди них — бальнеологические, с применением целебных минеральных вод для оздоровления и восстановления сил гостей. В последнее время большим спросом пользуются спа-комплексы на термальных источниках. Реализация новых проектов позволит расширить спектр услуг, повысить их качество, создать современные условия для отдыха и реабилитации множества туристов», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил на Кавказском инвестфоруме с докладом об экономическом потенциале республики.

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