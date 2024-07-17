В Краснодаре фонд «ТОЧНО Добро» организовал совместные сборы боксеров и хоккеистов

Пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила о проведении в Краснодаре совместных тренировочных сборов школы единоборств «Империал» и хоккейного клуба «Гвардия». Их организовал фонд «ТОЧНО Добро» по соглашению, подписанному в октябре 2023 года между федерациями бокса и хоккея России. Оно предусматривает совместные программы и проекты.

Цель мероприятия заключается в развитии выносливости спортсменов через новые тренировки, а также в укреплении контактов между представителями различных видов спорта.



15 июля стартовали сборы на территории тренировочного центра хоккейного клуба «Гвардия» в станице Северской. Они продлятся до 21 июля. В тренировочных сборах участвуют 30 спортсменов.



«Несмотря на свои различия, хоккей и бокс очень похожи. Они требуют выносливости, скорости, маневренности и высокой концентрации. Сейчас спортивная инфраструктура края активно развивается. Благодаря таким проектам у молодежи появляется возможность попробовать себя в разных видах спорта», — заявил на мероприятии депутат Госдумы РФ, мастер спорта международного класса, чемпион мира по профессиональному боксу Дмитрий Пирог.

Директор фонда ТОЧНО Добро» Марина Нудьга также отметила, что «подобного рода проекты направлены на развитие и популяризацию спорта среди молодежи и раскрытие потенциала юных спортсменов».