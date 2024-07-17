В Краснодаре детей бесплатно научат управлять памятью и вниманием

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» в Краснодаре 20 июля проведет бесплатное занятие по мнемотехнике (12+)

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 20 июля открытый урок по мнемотехнике.

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Эусперт по тренировке мозга Илья Губенко поделится методикой управления своей памятью и вниманием. Участники смогут освоить несколько приемов эффективного запоминания. По словам организаторов, занятие будет полезно как детям, так и родителям, учителям и воспитателям.

Начало в 11:00 по адресу улица Коммунаров, 58. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (918) 696-60-06.

Мнемотехника — метод эффективного запоминания информации, основанный на построении ассоциаций. Например, запомнить последовательность планет Солнечной системы легче, если выучить считалку, в которой каждое слово связано с конкретным небесным телом. В повседневной жизни мнемотехнику удобно применять для быстрого и легкого запоминания номеров телефонов, банковских карт, списков покупок, имен и дат рождений.

Как писали Юга.ру, краснодарский антикнижный клуб «Не читал, но обсуждаю» анонсировал на 28 июля очную встречу для выгоревших, работающих и ленивых.

Афиша Дети Краснодар Лекции Образование

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