В Краснодаре покажут живопись и графику художника Геворка Шахбазяна
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 18 июля откроется выставка, посвященная 100-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Геворка Шахбазяна (0+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 18 июля открытие выставки работ Геворка Шахбазяна. Представлено более 40 произведений живописи и графики из собрания семьи, частных коллекций и фондов музея.
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Можно будет увидеть монументальное полотно «Хозяева гор» и одноимённый графический триптих, «Автопортрет» художника, «Портрет матери», ряд других портретных работ и пейзажи. В произведениях Шахбазяна представлены образы тружеников советского времени.
Выставка будет работать до 4 августа по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале доступна фотовыставка «Родные места». До 28 июля посетители смогут оценить более 100 работ фотохудожников из разных городов России.