В Краснодаре покажут живопись и графику художника Геворка Шахбазяна

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 18 июля откроется выставка, посвященная 100-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР Геворка Шахбазяна (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 18 июля открытие выставки работ Геворка Шахбазяна. Представлено более 40 произведений живописи и графики из собрания семьи, частных коллекций и фондов музея.

Можно будет увидеть монументальное полотно «Хозяева гор» и одноимённый графический триптих, «Автопортрет» художника, «Портрет матери», ряд других портретных работ и пейзажи. В произведениях Шахбазяна представлены образы тружеников советского времени.

Выставка будет работать до 4 августа по адресу улица Красная, 15.