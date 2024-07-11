Альпийские луга, побережье Тихого океана, виды Черного моря. В Краснодаре пройдет выставка живописи
В Краснодаре 17 июля откроется персональная выставка Алика Олейника. Посетители увидят живописные пейзажи (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 17 июля открытие персональной экспозиции Алика Олейника. Автор много путешествует и старается всё увиденное запечатлеть в своих картинах.
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В работах художника изображены снежные вершины Северного Кавказа, альпийские луга, истоки реки Кубань, виды Черного моря, калифорнийское побережье Тихого океана, Гранд-Каньон в Аризоне, виноградники Италии и многое другое. Как рассказали в пресс-службе выставочного зала, свои произведения Алик Олейник не комментирует, потому что каждая картина говорит сама за себя.
Выставка будет работать до 28 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.
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