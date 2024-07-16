В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чужая кровь»

В основе сценария лежит одноименная пьеса Ксении Трачук, которая, в свою очередь, написана по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Действие происходит во время Второй Мировой войны. Советский солдат Иван и итальянская девушка Джулия сбегают из концлагерей и случайно встречаются в Альпах. Вместе они проводят три дня, спасаясь от преследования.

Показы пройдут 18 и 19 июля в 16:00, а также 20 и 21 июля в 19:00 по адресу улица Зиповская 5В, литер Х. Бронирование мест по телефону +7 (995) 195-61-65.