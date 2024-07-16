В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чужая кровь»
В краснодарском частном театре «Мой» 18-21 июля пройдут показы спектакля «Чужая кровь». В основе лежит одноименная пьеса Ксении Трачук (16+)
Краснодарский частный театр «Мой» анонсировал на 18, 19, 20 и 21 июля показы спектакля «Чужая кровь». Это выпускная работа 15-го курса актёрского мастерства.
Станислав Слободянюк выступил режиссером постановки. Вероника Богдан, Андрей Некрасов, Юлия Румянцева, Наталья Елисеева, Софа Богомазова и Георгий Воронов исполнили главные роли.
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В основе сценария лежит одноименная пьеса Ксении Трачук, которая, в свою очередь, написана по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Действие происходит во время Второй Мировой войны. Советский солдат Иван и итальянская девушка Джулия сбегают из концлагерей и случайно встречаются в Альпах. Вместе они проводят три дня, спасаясь от преследования.
Показы пройдут 18 и 19 июля в 16:00, а также 20 и 21 июля в 19:00 по адресу улица Зиповская 5В, литер Х. Бронирование мест по телефону +7 (995) 195-61-65.
Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал 16 июля откроет фотовыставку «Родные места».