В Северском районе стартовал молодежный форум «Регион 93»

Краснодарский край

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  • Показательные выступления "Кубань - территория безопасности" в "Орленке" © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    Показательные выступления "Кубань - территория безопасности" в "Орленке" © Фото Николая Ильина, Юга.ру

С 15 июля по по 16 августа в Северском районе Краснодарского края пройдет молодежный форум «Регион 93» (18+)

На площадке форума «Регион 93» молодежь находит единомышленников и знакомится с выдающимися представителями Краснодарского края. В 2024 году программа мероприятий направлена на формирование личности, обмен знаниями, развитие творческого потенциала и молодежного предпринимательства, создание команд добровольцев.

Всего в период с 15 июля по 16 августа на форуме пройдет пять тематических смен для участников от 18 до 35 лет:

  • «Я в движении» (15 — 19 июля) — для лидеров и активистов регионального отделения «Движение Первых», воспитанников клубов по месту жительства (14 — 17 лет);
  • «Я в профессии» (22 — 26 июля) — для работающей молодежи, представителей сообществ молодых специалистов и членов профсоюзов;
  • «Я в творчестве» (29 июля — 2 августа) — для творческой молодежи, в том числе представителей «уличной культуры», молодых блогеров и журналистов, активистов молодежных медиа (18 — 35 лет);
  • «Мы вместе» (5 — 9 августа) — для представителей волонтерских, молодежных организаций, премии «#МЫВМЕСТЕ»;
  • «Я в бизнесе» (12 — 16 августа) — молодые предприниматели и инноваторы, в том числе проживающие на сельских территориях.

«Всегда весело, иногда сложно, часто страшно»:

Для смен «Я в профессии» и «Я в бизнесе» МТС организует мероприятия по обучению и диагностике профессиональных компетенций. Эксперты компании дадут участникам форума рекомендации по карьерному росту и инструментам развития бизнеса в управлении персоналом.

Оранизаторы отмечают, что, несмотря на удаленность места проведения мероприятия, участники смогут оставаться на связи в течение всего времени и пользоваться цифровыми сервисами для дополнительного образования и общения. На территории форума работает свзяь и интернет МТС — это единственная сеть, которая полностью охватывает «Регион 93». В ходе форума МТС также займется профориентацией молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

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