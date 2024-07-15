В Северском районе стартовал молодежный форум «Регион 93»

С 15 июля по по 16 августа в Северском районе Краснодарского края пройдет молодежный форум «Регион 93» (18+)

На площадке форума «Регион 93» молодежь находит единомышленников и знакомится с выдающимися представителями Краснодарского края. В 2024 году программа мероприятий направлена на формирование личности, обмен знаниями, развитие творческого потенциала и молодежного предпринимательства, создание команд добровольцев.

Всего в период с 15 июля по 16 августа на форуме пройдет пять тематических смен для участников от 18 до 35 лет: «Я в движении» (15 — 19 июля) — для лидеров и активистов регионального отделения «Движение Первых», воспитанников клубов по месту жительства (14 — 17 лет);

(15 — 19 июля) — для лидеров и активистов регионального отделения «Движение Первых», воспитанников клубов по месту жительства (14 — 17 лет); «Я в профессии» (22 — 26 июля) — для работающей молодежи, представителей сообществ молодых специалистов и членов профсоюзов;

(22 — 26 июля) — для работающей молодежи, представителей сообществ молодых специалистов и членов профсоюзов; «Я в творчестве» (29 июля — 2 августа) — для творческой молодежи, в том числе представителей «уличной культуры», молодых блогеров и журналистов, активистов молодежных медиа (18 — 35 лет);

(29 июля — 2 августа) — для творческой молодежи, в том числе представителей «уличной культуры», молодых блогеров и журналистов, активистов молодежных медиа (18 — 35 лет); «Мы вместе» (5 — 9 августа) — для представителей волонтерских, молодежных организаций, премии «#МЫВМЕСТЕ»;

(5 — 9 августа) — для представителей волонтерских, молодежных организаций, премии «#МЫВМЕСТЕ»; «Я в бизнесе» (12 — 16 августа) — молодые предприниматели и инноваторы, в том числе проживающие на сельских территориях.

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Для смен «Я в профессии» и «Я в бизнесе» МТС организует мероприятия по обучению и диагностике профессиональных компетенций. Эксперты компании дадут участникам форума рекомендации по карьерному росту и инструментам развития бизнеса в управлении персоналом.