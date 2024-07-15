Российская авиакомпания запустит дополнительные авиарейсы между Минводами, Сочи и Антальей

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Дополнительные рейсы свяжут Минводы, Сочи и Анталью

12 июля авиакомпания «Азимут» заявила об открытии продаж на дополнительные полеты в Сочи и Анталью.

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Так, в расписании перевозчика появились рейсы Минеральные Воды — Сочи — Минеральные Воды. A46019/6020 будет выполняться с 31 июля по 11 сентября по средам, A46189/6190 — с 1 по 29 сентября по воскресеньям, A4 6229/6230 — с 4 по 25 августа по воскресеньям, A46109/6110 — со 2 августа по 27 сентября по пятницам.

Доступны места на маршрут A45062/5061 Анталья — Сочи — Анталья. Улететь в Турцию можно 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 22, 24, 27 и 29 сентября.

Дополнительные рейсы A46215/6216 и A46217/6218 Минеральные Воды — Анталья — Минеральные Воды будут выполняться 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25, 27 и 29 сентября.

Как писали Юга.ру, из Ростова-на-Дону начнут ходить автобусы в Грузию. Путь до Тбилиси займет 18 часов, до Батуми — сутки.

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Российская авиакомпания запустит дополнительные авиарейсы между Минводами, Сочи и Антальей

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