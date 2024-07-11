Из Ростова-на-Дону начнут ходить автобусы в Грузию

Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

У «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону появится первый международный рейс. Автобусы будут ходить в Грузию

10 июля пресс-служба «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону сообщила, что 15 июля автобусы будут ходить по маршруту Ростов — Тбилиси — Кутаиси — Батуми. Уехать в Грузию можно будет каждый день в 12:00. Пусть до Тбилиси займет 18 часов, до Батуми — сутки.

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Также из столицы области появились рейсы в новые регионы. Каждый день в 07:00 автобус отправляется по маршруту Ростов-на-Дону — Бердянск — Мелитополь. Добраться до Бердянска можно за 5 часов, до Мелитополя за 7 часов.

Ежедневно в 08:00 стартуют рейсы до Донецка и Мариуполя. Дорога займет 4 часа.

Как писали Юга.ру, в конце июня в Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта открыли новый автовокзал «Центральный». В здании есть кафе, спецоборудование для людей с ограниченными возможностями, комната матери и ребенка, работают кондиционеры и Wi-Fi.

Грузия Общественный транспорт путешествия Ростов-на-Дону Транспорт

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