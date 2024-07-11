Из Ростова-на-Дону начнут ходить автобусы в Грузию

У «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону появится первый международный рейс. Автобусы будут ходить в Грузию

10 июля пресс-служба «Центрального» автовокзала Ростова-на-Дону сообщила , что 15 июля автобусы будут ходить по маршруту Ростов — Тбилиси — Кутаиси — Батуми. Уехать в Грузию можно будет каждый день в 12:00. Пусть до Тбилиси займет 18 часов, до Батуми — сутки.

Также из столицы области появились рейсы в новые регионы. Каждый день в 07:00 автобус отправляется по маршруту Ростов-на-Дону — Бердянск — Мелитополь. Добраться до Бердянска можно за 5 часов, до Мелитополя за 7 часов.

Ежедневно в 08:00 стартуют рейсы до Донецка и Мариуполя. Дорога займет 4 часа.