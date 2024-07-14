В парке «Краснодар» покажут финал Евро-2024

Финальный матч чемпионата Европы по футболу можно будет бесплатно посмотреть в прямом эфире в амфитеатре парка «Краснодар»

Пресс-служба парка «Краснодар» анонсировала показ финального матча чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором встретятся сборные Англии и Испании. Вход бесплатный. Начало игры — в 22:00, но желающих просят приходить пораньше, чтобы поучаствовать в предматчевых конкурсах.

Сборная Испании является единственной командой Евро-2024, победившей в основное время во всех своих матчах. А сборная Англии выиграла три подряд игры плей-офф, в каждой из которых соперник забивал первым.