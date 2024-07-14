«Краснодар» ожидаемо уступил Суперкубок. Разбор матча с «Зенитом»

13 июля ФК «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России — матч завершился со счетом 4:2, причем к перерыву петербургская команда вела 3:0. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч.

«Краснодар» вполне ожидаемо уступил в игре за Суперкубок. Но то, с какой легкостью «Зенит» обеспечил результат в первом тайме, навевает небольшую грусть. 10-1 по ударам, 6-0 по угловым — пропасть по ключевым параметрам в атаке обеспечила комфортный перевес. Настолько комфортный, что после перерыва «Зенит» просто удерживал результат без попыток включить форсаж.

Экспериментальная линия обороны «Краснодара» — это то, на что все сразу обратили внимание. Ленини на позиции левого защитника появился явно не от хорошей жизни. И именно из его зоны пришел первый гол, хотя в большей степени я отметил бы исполнение игроков «Зенита»: при таких подачах, когда игрок выбегает из-за спины, защитникам очень сложно реагировать оперативно. То же самое можно сказать и про второй гол — стандарт в стиле Гончаренко с подачей на ближнюю штангу и скидкой в следующую зону, при ударах в касание такое сложно накрывать.

К сожалению, помимо бед на своей половине поля «Краснодар» практически ни разу нормально не накрыл «Зенит» на его половине. С прессингом беда была и при Ивиче, но там команда просто начинала встречать у центрального круга, не допуская разрывов. Здесь же атакующая группа иногда смещалась дружно к чужой штрафной, но защитники и опорная зона не поднимались по ситуации выше, и получались разрывы, после которых игроки «Зенита» имели много пространства при выходах к чужим воротам.