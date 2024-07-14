«Краснодар» ожидаемо уступил Суперкубок. Разбор матча с «Зенитом»
13 июля ФК «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России — матч завершился со счетом 4:2, причем к перерыву петербургская команда вела 3:0. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч.
«Краснодар» вполне ожидаемо уступил в игре за Суперкубок. Но то, с какой легкостью «Зенит» обеспечил результат в первом тайме, навевает небольшую грусть. 10-1 по ударам, 6-0 по угловым — пропасть по ключевым параметрам в атаке обеспечила комфортный перевес. Настолько комфортный, что после перерыва «Зенит» просто удерживал результат без попыток включить форсаж.
Экспериментальная линия обороны «Краснодара» — это то, на что все сразу обратили внимание. Ленини на позиции левого защитника появился явно не от хорошей жизни. И именно из его зоны пришел первый гол, хотя в большей степени я отметил бы исполнение игроков «Зенита»: при таких подачах, когда игрок выбегает из-за спины, защитникам очень сложно реагировать оперативно. То же самое можно сказать и про второй гол — стандарт в стиле Гончаренко с подачей на ближнюю штангу и скидкой в следующую зону, при ударах в касание такое сложно накрывать.
К сожалению, помимо бед на своей половине поля «Краснодар» практически ни разу нормально не накрыл «Зенит» на его половине. С прессингом беда была и при Ивиче, но там команда просто начинала встречать у центрального круга, не допуская разрывов. Здесь же атакующая группа иногда смещалась дружно к чужой штрафной, но защитники и опорная зона не поднимались по ситуации выше, и получались разрывы, после которых игроки «Зенита» имели много пространства при выходах к чужим воротам.
Отсутствие Кордобы поменяло и структуру выхода «Краснодара» из обороны. Нет никакого смысла грузить на Смолова длинными передачами, и мы сразу увидели иные варианты. Но если слева Ленини особо не подключался к позиционным атакам, и остроту там искали с помощью смещений Сперцяна, то вот справа Олусегун отбегал полный цикл. Благодаря его подключениям Батчи частенько имел возможность смещаться в центр и искать там взаимодействия с Кривцовым и Смоловым.
Относительно блеклый матч провели крайние нападающие. Ни Батчи, ни Виктор Са так и не смогли регулярно выигрывать дуэли у Караваева и Дугласа Сантоса. Напротив, я сказал бы, что активность защитников «Зенита» в первом тайме заставила Батчи и Са чаще думать про оборону, и оба наших игрока там не блистали. Это не системная проблема, но конкретно против Питера это всегда бросается в глаза, а больше так вдавливать в свою штрафную никто в нашей лиге не может.
Эта игра по сути подчеркнула те проблемы, о которых мы и так знали. Мусаеву нужно ждать возвращения южноамериканцев с Кубка Америки и надеяться на новые трансферы. А структурно главная задача тренерского штаба — попытаться выстроить прессинг, что позволит нивелировать большую часть проблем в обороне. До лучших образцов в исполнении Австрии при Рангнике «Краснодару» не добраться, но и отбывать номер как Франция при Дешаме тоже не хочется.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.