В Ростове-на-Дону пройдет благотворительный забег. В Краснодаре, Новороссийске и Туапсе его тоже можно пробежать — онлайн
Забег в Ростове-на-Дону пройдет 3 августа. Любители бега из Краснодарского края смогут принять участие дистанционно до 27 июля (6+)
11 июня телеграм-канал СКЖД сообщил, что 3 августа в Ростове-на-Дону состоится спортивно-музыкальный праздник и благотворительный забег «Достигая цели!».
Участникам предлагают выбрать одну из четырех дистанций:
- 5 или 10 км для взрослых и детей старше 14 лет;
- 1520 метров для взрослых и детей старше 11 лет;
- 500 метров для детей от 6 до 10 лет.
Вечеринки, мастер-классы, соревнования:
Жители Краснодара, Новороссийска и Туапсе смогут принять участие онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте забега, скачать на телефон трекер активности и подключить его в личном кабинете.
Дистанция забега — 5 км, пробежать ее можно в любое время до 27 июля. Регистрация открыта до 19 июля. Участники онлайн-формата смогут получить медали в пунктах выдачи своих городов с 29 июля.
Забег пройдет в честь Дня железнодорожника, его организуют СКЖД и благотворительный фонд «Линия жизни». Средства, вырученные от регистрационных сборов, передадут фонду.
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