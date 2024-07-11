В Ростове-на-Дону пройдет благотворительный забег. В Краснодаре, Новороссийске и Туапсе его тоже можно пробежать — онлайн

Забег в Ростове-на-Дону пройдет 3 августа. Любители бега из Краснодарского края смогут принять участие дистанционно до 27 июля (6+)

11 июня телеграм-канал СКЖД сообщил , что 3 августа в Ростове-на-Дону состоится спортивно-музыкальный праздник и благотворительный забег «Достигая цели!».

Жители Краснодара, Новороссийска и Туапсе смогут принять участие онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте забега, скачать на телефон трекер активности и подключить его в личном кабинете.

Дистанция забега — 5 км, пробежать ее можно в любое время до 27 июля. Регистрация открыта до 19 июля. Участники онлайн-формата смогут получить медали в пунктах выдачи своих городов с 29 июля.

Забег пройдет в честь Дня железнодорожника, его организуют СКЖД и благотворительный фонд «Линия жизни». Средства, вырученные от регистрационных сборов, передадут фонду.