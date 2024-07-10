В 2024 году интерес южан к спортивным онлайн-тренировкам вырос на 72% — исследование

По данным Мегафона, в 2024 году трафик на сайты с онлайн-занятиями фитнесом в Краснодарском крае вырос на 72% год к году

На основе анализа обезличенных данных абонентов оператор выяснил, что южане предпочитают ресурсы с несколькими направлениями тренировок на выбор и возможностью взять персонального тренера. Важен и комплексный подход, когда помимо упражнений дают советы по питанию и изменению пищевых привычек.

Обычно повышенный интерес к тематическим платформам растет с приходом весны. Так, наибольший всплеск активности МеаФон зафиксировал в мае, когда трафик вырос в 2,2 раза год к году. При этом спрос не падает и летом, несмотря на жару.

Чаще всего жители края спортом занимаются в будни — во вторник трафик на сайты с онлайн-тренировками вырастает почти на 21% по сравнению со среднедневным значением. Наименее активны южане в субботу.

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