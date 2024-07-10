В 2024 году интерес южан к спортивным онлайн-тренировкам вырос на 72% — исследование

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Краснодарский край

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  • © Фото serhii_bobyk, ru.freepik.com
    © Фото serhii_bobyk, ru.freepik.com

По данным Мегафона, в 2024 году трафик на сайты с онлайн-занятиями фитнесом в Краснодарском крае вырос на 72% год к году

На основе анализа обезличенных данных абонентов оператор выяснил, что южане предпочитают ресурсы с несколькими направлениями тренировок на выбор и возможностью взять персонального тренера. Важен и комплексный подход, когда помимо упражнений дают советы по питанию и изменению пищевых привычек.

Обычно повышенный интерес к тематическим платформам растет с приходом весны. Так, наибольший всплеск активности МеаФон зафиксировал в мае, когда трафик вырос в 2,2 раза год к году. При этом спрос не падает и летом, несмотря на жару.

Чаще всего жители края спортом занимаются в будни — во вторник трафик на сайты с онлайн-тренировками вырастает почти на 21% по сравнению со среднедневным значением. Наименее активны южане в субботу.

«Тотальное ощущение счастья»:

«В спорте, как и в любом другом деле, главное начать. Всего 15 минут зарядки в день — это почти 100 часов тренировки в год. Обязательно визуализируйте фигуру мечты и выключите в голове «Захаровну» — так называю внутренний голос, который шепчет, что занятия можно отложить. Идите к своей цели, получайте удовольствие от тренировок и ваше тело скажет вам «спасибо», — советует абонентам МегаФона пловец, мастер спорта международного класса, серебряный призер Чемпионата Европы и пятикратный победитель Чемпионата России Евгений Новоселов.

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