От набережной до крепости. Власти Дагестана планируют построить канатную дорогу в Дербенте

«То есть когда приходит частник, он строит, пользуется условно 25 лет и потом передает нам обратно после создания», — отметил Магомедов.

8 июля советник мэра Дербента Ису Магомедов сообщил изданию РИА Дагестан о планах построить в городе канатную дорогу. Проект хотят реализовать при помощи концессионного соглашения.

Новая канатная дорога соединит побережье Каспийского моря и Дербентскую крепость — цитадель Нарын-Кала.

«Человек поднимается на цитадель Нарын-Кала и оттуда, уже пешком спускается по исторической части города. Либо обратный сценарий — человек приезжает на цитадель и оттуда может попасть прямо на набережную», — добавил Магомедов.

Протяженность канатной дороги составит более 2,8 тыс. метров, пропускная способность — 500 человек в час. Канатную дорогу хотят запустить в 2027 году.