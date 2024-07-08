От набережной до крепости. Власти Дагестана планируют построить канатную дорогу в Дербенте

Дагестан, Краснодарский край

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  • Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Канатная дорога соединит побережье Каспийского моря и Дербентскую крепость. Проект хотят реализовать за счет частных средств

8 июля советник мэра Дербента Ису Магомедов сообщил изданию РИА Дагестан о планах построить в городе канатную дорогу. Проект хотят реализовать при помощи концессионного соглашения.

«То есть когда приходит частник, он строит, пользуется условно 25 лет и потом передает нам обратно после создания», — отметил Магомедов.

От Анапы до Дербента:

Новая канатная дорога соединит побережье Каспийского моря и Дербентскую крепость — цитадель Нарын-Кала.

«Человек поднимается на цитадель Нарын-Кала и оттуда, уже пешком спускается по исторической части города. Либо обратный сценарий — человек приезжает на цитадель и оттуда может попасть прямо на набережную», — добавил Магомедов.

Протяженность канатной дороги составит более 2,8 тыс. метров, пропускная способность — 500 человек в час. Канатную дорогу хотят запустить в 2027 году.

Как писали Юга.ру, курорт «Архыз» откроет новую канатную дорогу и высокогорный парк.

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