Горы, озера, храмы, скалы. В Краснодаре покажут фотовыставку «Родные просторы»

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко с 11 июля будет работать фотовыставка «Родные просторы». В экспозицию вошли больше 30 работ Валерия Одинцова (0+)

Посетители увидят фотографии «У подножия вершины Уллу-Тау», «Млечный путь над Эльбрусом», «Утро на Кипарисовом озере», «Вечер у Шоанинского храма», «Белая скала», «Мечты у кристального озера» и другие.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 11 июля открытие выставки «Родные просторы». Больше 30 фотографий Валерия Одинцова вошли в экспозицию. Работы отражают красоту и многогранность природы России.

«Путешествуя по миру, я так и не встретил более красивых мест, чем в России. Русская природа поражает своим разнообразием. колоритом, насыщенностью красок. От северных сдержанных пейзажей до Кавказских гор с их буйством красок — каждый уголок откликается в сердце и остается в нем навсегда», — цитирует Одинцова пресс-служба музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 21 июля по адресу улица Красная, 15.