За полгода предприниматели Кубани и Крыма взяли больше 5 млрд рублей льготных кредитов в российском банке
С начала года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал свыше 5 млрд рублей кредитов для бизнеса по госпрограммам
11 июля пресс-служба РНКБ сообщила, что с января по июнь 2024-го предприниматели Кубани и Крыма оформили свыше 800 кредитов (5,9 млрд рублей) по госпрограммам в банке РНКБ. Это примерно на 15% больше, чем в первом полугодии 2023-го.
Около половины льготных кредитов пришлись на госпрограмму для малых и средних предпринимателей (МСП) — 2,7 млрд рублей.
Латиницу не понимают, кириллицу не любят:
Более 1,2 млрд рублей бизнес получил в виде зонтичных поручительств Корпорации МСП, еще около 1,2 млрд рублей — по госпрограмме для аграриев со ставкой до 10% годовых.
По словам директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого, реализация госпрограмм поддержки предпринимателей — в числе приоритетных задач банка.
Предприниматели могут подать заявку на кредит в РНКБ онлайн — в мобильном приложении банка для юридических лиц или на официальном сайте.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край лидирует в стране по количеству ИП на душу населения. По подсчетам чиновников, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован каждый 25-й житель региона.
В соседней Адыгее количество малых и средних предпринимателей достигло 64 800 человек. Это треть работающего населения республики.