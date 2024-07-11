За полгода предприниматели Кубани и Крыма взяли больше 5 млрд рублей льготных кредитов в российском банке

С начала года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал свыше 5 млрд рублей кредитов для бизнеса по госпрограммам

11 июля пресс-служба РНКБ сообщила, что с января по июнь 2024-го предприниматели Кубани и Крыма оформили свыше 800 кредитов (5,9 млрд рублей) по госпрограммам в банке РНКБ. Это примерно на 15% больше, чем в первом полугодии 2023-го.

Около половины льготных кредитов пришлись на госпрограмму для малых и средних предпринимателей (МСП) — 2,7 млрд рублей.

Латиницу не понимают, кириллицу не любят: как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали

Более 1,2 млрд рублей бизнес получил в виде зонтичных поручительств Корпорации МСП, еще около 1,2 млрд рублей — по госпрограмме для аграриев со ставкой до 10% годовых.

По словам директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого, реализация госпрограмм поддержки предпринимателей — в числе приоритетных задач банка.

Предприниматели могут подать заявку на кредит в РНКБ онлайн — в мобильном приложении банка для юридических лиц или на официальном сайте.